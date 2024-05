ZTE U50 – mobilny router 5G

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Mobilny router ZTE U50 ma postać zgrabnego i eleganckiego urządzenia, które bez trudu mieści się w dłoni. Występuje w dwóch wersjach kolorystycznych – nowoczesnej bieli i klasycznej czerni. Chropowata powierzchnia, która dodatkowo nie przyjmuje odcisków palców, wpływa na komfort użytkowania. Router nie przesuwa się po gładkiej powierzchni stołu, czy biurka, dlatego bez problemu można z niego korzystać w trakcie podróży, np. pociągiem lub samochodem. Urządzenie może obsługiwać do 32 użytkowników podłączonych przez Wi-Fi jednocześnie, co sprawia, że jest doskonałym wyborem zarówno dla domów, jak i małych biur. Router kryje w sobie wbudowaną baterię o pojemności 4500 mAh, która zapewnia bardzo długi czas działania na jednym ładowaniu, co zwiększa mobilność urządzenia i wygodę użytkowania.







ZTE U50 jest idealnym rozwiązaniem dla tych osób, które szukają niezawodnego, szybkiego i wszechstronnego mobilnego routera 5G. Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii i przemyślanej konstrukcji, ZTE U50 spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników. To zaawansowane urządzenie zapewnia niezwykłą wydajność w sieci 5G z maksymalnymi prędkościami do 2.63 GB/s przy pobieraniu oraz 525 MB/s przy wysyłaniu danych. Dzięki obsłudze technologii Wi-Fi 6, router zapewnia transfer do 1.8 GB/s, co gwarantuje szybkie i stabilne połączenia bez względu na liczbę podłączonych urządzeń.



Router ZTE U50 5G został wyposażony w złącza TS-9, które umożliwiają podłączenie anten zewnętrznych, co znacząco polepsza łączność ze stacjami bazowymi 5G (złącza działają tylko w trybie 5G). Jest to idealne rozwiązanie dla tych użytkowników, którzy wymagają niezawodnego i szybkiego dostępu do Internetu niezależnie od warunków.



Cena rekomendowana to 999 PLN. Sprzęt dostępny jest już w Play. W kanałach sprzedaży otwartej router ZTE U50 5G pojawi się w czerwcu br.

























źródło: Info Prasowe - ZTE