ZTE Z1320 – stabilne i niezawodne WiFi

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ZTE Z1320 to router zaprojektowany z myślą o użytkownikach, którzy oczekują szybkiego i stabilnego połączenia Wi-Fi w całym domu. ZTE Z1320 jest idealny zarówno dla wymagających użytkowników, jak i rodzin, ponieważ router sprawdzi się wszędzie tam, gdzie liczy się stabilność, prędkość oraz wydajność sieci. Router ZTE Z1320 wyposażono w wydajny, dwurdzeniowy procesor o częstotliwości 1GHz, który zapewnia płynność działania nawet przy bardzo intensywnym użytkowaniu. Pamięć 512 MB umożliwia szybkie przetwarzanie danych, co przekłada się na niezawodność i efektywność sieci, nawet w przypadku korzystania z wymagających aplikacji. Prędkość przesyłania danych sięga 3000 Mbps, co zaspokaja potrzeby najbardziej wymagających użytkowników, gwarantując bezproblemowe przesyłanie treści w jakości 4K, wideokonferencje i gry online bez żadnych opóźnień.







Nowatorskie technologie

Dzięki zastosowaniu technologii MU-MIMO i Beamforming, router ZTE Z1320 optymalizuje dystrybucję sygnału, kierując go bezpośrednio do podłączonych urządzeń, co pozwala na uzyskanie doskonałej jakości połączenia nawet w najdalszych zakątkach domu. Funkcja automatycznej optymalizacji pasma płynnie przełącza urządzenia między pasmami 2.4 GHz i 5 GHz, aby zapewnić stabilne połączenie oraz optymalne wykorzystanie przepustowości.



Zarządzanie w twoich rękach

ZTE Z1320 współpracuje z dedykowaną aplikacją mobilną ZLife, która umożliwia łatwe zarządzanie siecią z poziomu telefonu. Dzięki niej, użytkownicy mogą monitorować stan sieci, konfigurować ustawienia, kontrolować dostęp do Internetu i korzystać z funkcji kontroli rodzicielskiej. Wszystko to czyni router ZTE Z1320 niezwykle wygodnym i intuicyjnym rozwiązaniem do zarządzania domowym Wi-Fi.



Najwyższe standardy bezpieczeństwa

Router ZTE Z1320 przeszedł rygorystyczne testy jakości i jest zgodny z międzynarodowymi standardami, co potwierdzają certyfikaty CE, FCC oraz Wi-Fi Alliance. Z1320 oferuje najwyższy poziom ochrony prywatności i stabilności sieci, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla całych rodzin oraz osób pracujących zdalnie.



Router ZTE Z1320 można zakupić na stronie zteshop.pl w cenie 259 PLN.





















źródło: Info Prasowe - ZTE