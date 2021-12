Zalman Alpha - nowa seria chłodzeń cieczą

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Zalman Alpha to seria składająca się z trzech modeli - Alpha 24 z chłodnicą 240 mm, Alpha 28 z radiatorem 280 mm i Alpha 36 z odpromiennikiem o długości 360 mm. Każdy z nich napędza nowa, trójkomorowa pompa. Skryta pod sferyczną, podświetlaną (ARGB) kopułą, ma zapewniać maksymalną cyrkulację wody i utrzymywać miedzianą płytkę zawsze chłodną. Sama płytka o grubości 0.15 cm z mikrożeberkami, ma dysponować efektywną powierzchnią wymiany ciepła równą 220 cm kw. Łatwy montaż blokopompy na CPU ma zapewnić obrotowe mocowanie. Dzięki niemu logo ma zawsze być poprawnie ustawione, podczas gdy rurki doprowadzające i wyprowadzające ciecz mogą znaleźć się tam, gdzie nie będą kolidowały z pozostałymi komponentami. Sama pompa ma ceramiczne łożyska i wirując w tempie 3200 obrotów na minutę, powinna przepompować w tym czasie 0.83 litra cieczy. Rozpraszanie ciepła odebranego z CPU to z kolei domena pokaźnych radiatorów.







Chłodzenia Zalman Alpha mają chłodnice o długości od 240 do 360 milimetrów. Chłodne powietrze tłoczą przez nie dwa lub trzy wentylatory, których maksymalna głośność nie powinna przekraczać poziomu 33-34 dB(A). Producent obiecuje trwałe łożyskowanie, które powinno wytrzymać lata ciągłej pracy. Radiatory posiadają otwory mocujące po obu stronach, co nie tylko ma ułatwić montaż, lecz także pozwolić na konfiguracje z dodatkowymi śmigłami w układzie push&pull.



Prędkość wentylatorów jest regulowana metodą PWM i do pewnego progu pozostają one w spoczynku. Półpasywny tryb pracy to ukłon w stronę fanów ciszy. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by dostosować krzywe do własnych upodobań. Zmienić można także nastawy podświetlenia, w które wyposażono pompę i każdy z wentylatorów. Iluminacja jest kompatybilna z systemami takimi jak: Aura Sync, RGB Fusion 2.0, Mystic Light, Polychrome RGB, Chroma czy Spectrum. Jest też opcja w postaci kontrolera Z-Sync.



Chłodzenia Zalman Alpha trafią do sprzedaży pod koniec pierwszego lub w drugim kwartale 2022 roku. Każdy z zestawów AiO będzie dostępny w wersji białej i czarnej. Wstępnie producent deklaruje następujące ceny detaliczne dla wybranych modeli:

• Zalman Alpha 24 Black - 429 PLN

• Zalman Alpha 24 White - 449 PLN

• Zalman Alpha 28 Black - 509 PLN

Pozostałe modele nie zostały jeszcze wycenione.





























Źródło: Info Prasowe / EntryMedia