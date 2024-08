Zalman CNPS13X DS — elegancki cooler z wyświetlaczem LED

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Zalman CNPS13X DS to chłodzenie procesora bazujące na zeszłorocznym modelu CNPS13X, jednak producent zadbał o kilka nowości. Całość wyróżnia się wentylatorem Zalman AF12 z diodami LED ARGB oraz nietypowymi łopatkami w kształcie płetwy rekina, które mają zapewnić nie tylko wydajną pracę, ale także bardzo ciche działanie. W tym rotorze zastosowano łożysko typu Hydro Bearing o wysokiej żywotności oraz specjalne gumowe podkładki redukujące wibracje. Elementem charakterystycznym omawianego produktu jest 7-segmentowy wyświetlacz LED umieszczony na górnej pokrywie coolera. Panel ma pokazywać temperaturę procesora w czasie rzeczywistym (w stopniach Celsjusza). Co istotne, w tym przypadku pomiar pobierany jest z BIOS-u płyty głównej i wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania. Ekran na pewno zostanie doceniony przez overclockerów i entuzjastów, którzy chcą mieć stałą kontrolę nad działaniem CPU.







Nowe chłodzenie firmy Zalman ma 159 mm wysokości, a zatem powinno zmieścić się do wielu popularnych obudów komputerowych. Omawiany model wyróżnia się także podstawą typu RDTH (Reverse Direct Touch Heatpipes) i estetycznymi czarnymi rurkami cieplnymi. Model CNPS13X DS jest kompatybilny z podstawkami Intel LGA1700/1200/115X i AMD AM5/AM4 i przeznaczony jest do procesorów z TDP do 240 W. Do zestawu dołączona jest pasta termoprzewodząca Zalman ZM-STC8.



Model Zalman CNPS13X DS jest już dostępny w polskich sklepach w cenie od około 190 PLN.

































źródło: Info Prasowe - Entrymedia