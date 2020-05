Zalman SF120A3 - wentylatory inspirowane naturą

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Wentylatory Zalman SF120A3 zwracają uwagę nietypowym kształtem, zarówno konstrukcji jak i łopatek. Inżynierowie zastosowali tu biomimetykę, stąd kształt mocowań przypomina odnóża pająka. Według producenta zapożyczony z natury system montażu lepiej pochłania wibracje i odczuwalnie ogranicza emisję hałasu. Opatentowany system podwójnych łopatek Dual Blade ma zwiększać przepływ powietrza i formować bardziej zwarty strumień. Wraz z łożyskowaniem FDB powinien on pozytywnie przekładać się na kulturę pracy. Specyfikacja współgra z powyższymi deklaracjami. Maksymalny przepływ powietrza ma przekraczać 91 m3 na godzinę, głośność ma być porównywalna do zacisznej ulicy (28 dB), a żywotność wynosić do 100000 godzin.







W serii Zalman SF120A3 producent zastosował podświetlenie RGB LED. Można nim sterować wykorzystując złącza ARGB na płycie głównej. Dla użytkowników, którzy takowymi nie dysponują, producent przygotował system Z-Sync. Obejmuje on moduł pozwalający na podłączenie do ośmiu wentylatorów oraz oprogramowanie do zarządzania nimi. Co ważne, Z-Sync jest kompatybilny z każdą płytą główną.

Wentylatory Zalman SF120A3 trafią do sprzedaży w ciągu najbliższych tygodni. Dostępne będą w zestawach (po trzy sztuki) z kontrolerem Z-Sync w cenie ok. 230 zł.





Dane techniczne:

Wentylator:

• model: SF120A3

• wymiary: 120 x 120 x 26 mm

• waga: 100 g

• łożyskowanie: hydrodynamiczne (FDB)

• prędkość obrotowa: 800 - 1500 obr./min. (+/-10%)

• przepływ powietrza: do 91.7 m3/h

• poziom hałasu: maks. 28 dB (+/-10%)

• żywotność: do 100000 godzin

• złącza: 4-pinowe (PWM), 3-pinowe ARGB



Moduł Z-Sync:

• wymiary: 79 x 79 x 12 mm

• waga: 48 g

• napięcie zasilania: 5 V

• liczba obsługiwanych kanałów RGB: 8

• interfejs: USB (przejściówka ze złącza mini-USB na USB 2.0 na płycie głównej w zestawie)























Źródło: Info Prasowe / EntryMedia