Zalman uczestniczył w targach Computex 2023 w Tajpej

Zalman, producent m.in. zestawów chłodzących i obudów komputerowych brał udział w tegorocznych targach Computex w Tajpej. Choć niektórzy goście mieli okazję oglądać nowe produkty w hotelu Grand Hyatt w pobliżu Tajpej World Trade Center, to jednak główną atrakcją było stoisko firmy w hali wystawowej Nangang. Jednym z najciekawszych produktów była obudowa Zalman Z10 DS (format ATX), do której dołączono 15,6-calowy zintegrowany ekran wyświetlający obraz w rozdzielczości Full HD. Do obsługi całości przeznaczona została specjalna aplikacja pozwalająca używać panelu jako dodatkowego monitora, odpowiedniego np. dla Discorda, widgetów oraz wielu innych zastosowań.







Firma Zalman zaprezentowała również obudowy P30 (Micro ATX) i P50 (ATX) wyróżniające się przednim i bocznym panelem ze szkła hartowanego. Taka konfiguracja ma zapewniać widoczność umieszczonych w środku komponentów, a także ułatwioną wymianę części i wygodniejsze czyszczenie wnętrza. W przypadku modelu P30 porty I/O (w tym USB Type-C) są umieszczone w lewym dolnym rogu. Wariant P50 ma natomiast w tym miejscu wyświetlacz LCD dostarczający podstawowych informacji, takich jak temperatura procesora czy GPU.



Kolejne obudowy Zalmana są już nieco bardziej klasyczne. Model Z9 Iceberg MS jest następcą Z9 Iceberg, jednak w przeciwieństwie do poprzednika posiada fabrycznie zainstalowane cztery wentylatory ARGB 140 mm oraz przedni panel z siatki. Obudowa ma oferować spore możliwości rozbudowy dzięki przestronnemu wnętrzu. Ważną cechą produktu jest także wysuwany filtr przeciwkurzowy. Całość powinna być więc łatwa do czyszczenia i konserwacji.



Producent pochwalił się również prototypowym chłodzeniem Alpha2, które na głowicy pompy ma wyświetlać podstawowe informacje nt. parametrów pracy systemu (odczytane z BIOS-u). Przewiduje się, że produkt ten zostanie wydany w trzecim kwartale tego roku. Ponadto pokazano model Alpha2 LCD, którego wyświetlacz może odtwarzać obrazy i pliki wideo za pośrednictwem specjalnego oprogramowania. Ta wersja chłodzenia ma zadebiutować w czwartym kwartale bieżącego roku.



Jeśli zaś chodzi o zasilacze, Zalman przedstawił serie 80 Plus Bronze Gigamax3 (GV3), 80 Plus Gold Terramax2 (TMX2) i 80 Plus Platinum Acrux2 (ARX2), które obsługują najnowsze standardy ATX 3.0 i PCIe 5.0. Modele TMX2 mają zostać wydane w czerwcu, natomiast zasilacze z dwóch pozostałych linii mają trafić do sprzedaży jeszcze przed końcem roku. Co więcej, producent zaprezentował prototypowy zasilacz Acrux2 LCD z niewielkim bocznym ekranem, który ma informować użytkownika o aktualnym poborze prądu w czasie rzeczywistym.



Oprócz wspomnianych produktów Zalman ogłosił współpracę z KLC, Linworks, SR Industry i Namong Art, która ma zaowocować wprowadzeniem do sklepów różnych akcesoriów gamingowych, w tym niestandardowych klawiatur z serii „Nori” („zabawa” w języku koreańskim). Oczekuje się, że w przyszłości pojawią się inne high-endowe produkty dla graczy.

































