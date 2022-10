Zaoszczędź z głowicami termostatycznymi Hama WiFi

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Jak nie pójść z torbami przez rachunki za ogrzewanie? Zaoszczędzisz z głowicami termostatycznymi Hama WiFi. Umożliwi to zestaw smart home z inteligentną stacją grzewczą i dwiema głowicami termostatycznymi. Dzięki niemu można łatwo wymienić dotychczasowy regulator grzejnika i ustawić indywidualny scenariusz ogrzewania dla każdego pomieszczenia domu, pory dnia i trybu działania. Całym kompletem można sterować aplikacją w smartfonie lub komendami głosowymi. To optymalne rozwiązanie przy jesiennych i zimowych chłodnych dniach, a także drastycznie drożejących opłatach za ogrzewanie, które zaczynamy już odczuwać lub zaraz będziemy odczuwać wszyscy. Urządzenie od niemieckiego producenta uwolni nas też od konieczności wstawania z kanapy i ciągłego mozolnego skręcania oraz odkręcania regulatorów grzejnika kilka razy w ciągu doby, w zależności od warunków atmosferycznych oraz ciepłoty we własnych czterech kątach.







Wygoda i precyzja działania

Z systemem zarządzania energetycznego Hama WiFi można zaprogramować cykle grzewcze, odpowiadające indywidualnemu przebiegowi dnia. Tak oto w naszym zasięgu jest oszczędzenie energii i obniżenie kosztów ogrzewania. Wystarczy chociażby wyłączyć ogrzewanie po osiągnięciu konkretnej temperatury docelowej. Jedyne co trzeba zrobić to wymienić wcześniejszy regulator grzejnika na termostat grzejnikowy z kategorii produktów smart home.



W zestawie systemu zarządzania ogrzewaniem Hama znalazła się łącznie stacja grzewcza, dwie grzejnikowe głowice termostatyczne, cztery baterie AA, dwa komplety adapterów i zasilacz z kablem micro-USB. W praktyce wszystko przybiera formę prostej instalacji we własnej sieci WiFi, która nie wymaga huba. Cały komplet urządzeń został utrzymany w białej kolorystyce. Łatwo więc powinien wkomponować się w domowy wystrój wnętrza. Głowice termostatyczne można zamontować na wszystkich popularnych grzejnikach dzięki dołączonemu adapterowi (dla Danfoss RA, RAV, Caleffi, Giacomini).



Za pomocą sterowania ogrzewaniem Smart Home i programami automatycznymi można zdefiniować indywidualne scenariusze ogrzewania. To prosta droga do oszczędności. Z dowolnego miejsca, np. pracy, autobusu czy pociągu, możemy np. obniżyć poziom temperatury albo włączyć ogrzewanie, by wejść już od razu do ciepłego domu. Dzięki aplikacji Hama Smart Home, kamerze WiFi i innym produktom z tej serii zyskujemy możliwość kontrolowania swojej posiadłości, ogrodu i drzwi wejściowych z dowolnego miejsca w ściśle wybranym przez nas momencie. Cały zestaw współpracuje z Amazon Alexa czy Google Assistant (wygodne sterowanie głosowe efektami oświetlenia sufitowego LED), a także z systemami iOS i Android.



Szeroki wachlarz możliwości

Taki zestaw startowy pozwala na rozbudowę o dowolną liczbę inteligentnych regulatorów ogrzewania. Producent przewidział również możliwość tworzenia grup za pomocą urządzeń zintegrowanych z siecią WLAN, np. w połączeniu z czujnikiem okiennym obniżenie temperatury po otwarciu okna.



Co więcej, opisywany system zarządzania ogrzewaniem obsługuje tryb zewnętrzny, automatyczną ochroną przed zamarzaniem, funkcję ochrony zaworu przed kamieniem czy wykrywanie otwarcia okna. Wyświetlacz LED na głowicy, informujący o danej temperaturze, widoczny jest jedynie podczas pracy. Obsługuje się go oczywiście pokrętłem.



Sugerowana cena detaliczna prezentowanego kompletu, objętego dwuletnią gwarancją producencką, wynosi 599 PLN. Dodatkowa osobna głowicę kupimy za około 189 PLN.































Źródło: Info Prasowe / Hama