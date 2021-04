Zestaw słuchawkowy Creative SXFI AIR GAMER

Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop) 0

Creative Technology wprowadza do sprzedaży nowy zestaw słuchawkowy i jak sama nazwa sugeruje dedykowany szczególnie graczom. Nic bardziej mylącego, ponieważ słuchawki są wyjątkowo uniwersalne i na pewno się sprawdzą podczas oglądania filmów, słuchania muzyki, w trakcie pracy zdalnej no i oczywiście podczas ulubionych rozgrywek. Mowa tutaj o słuchawkach SXFI AIR GAMER.

Na dzień Dzisiejszy są to najbardziej wszechstronne słuchawki w ofercie producenta. Creative, potocznie mówiąc, upchał w tym zestawie słuchawkowym większość dostępnych, najnowszych technologii i swoich już sprawdzonych rozwiązań.



Zacznijmy od połączeń, których jest na tyle wystarczająco by korzystać z wielu źródeł dźwięku i nie ograniczać się do używania słuchawek tylko w jednym miejscu. Jeżeli zależy nam na mobilności, to możemy wykorzystać połączenie bezprzewodowe Bluetooth 5.0, a źródłem dźwięku mogą być urządzenia mobilne lub ewentualnie możemy skorzystać z wbudowanego slotu na karty microSD. Bezprzewodowe korzystanie ze słuchawek umożliwia nam wbudowany akumulator litowo-jonowy, który pozwala działać zestawowi, wg deklaracji producenta do 11 godzin na jednym ładowaniu. Zestaw słuchawkowy posiada wbudowaną kartę dźwiękową z autorskim procesorem Super X-FI. Po podłączeniu do platform typu komputer możemy skorzystać z palety sprzętowych i programowych udogodnień poprawiających jakość dźwięku dla słuchawek i mikrofonu. Natomiast, jeżeli np. posiadamy już wysokiej klasy kartę dźwiękową, lub chcemy podłączyć słuchawki do starszych urządzeń, to możemy skorzystać z dołączonego kabla z jack 3,5mm.

Źródło: Informacja prasowa

Super X-FI to opatentowana technologia ciesząca się uznaniem dziennikarzy z CNET, PCWorld i nagrodzona 23 nagrodami CES „Best-of” w 2019/2020 r. Super X-Fi odwzorowuje wrażenia słuchowe płynące z wysokiej klasy zestawu wielogłośnikowego i powtarza te same rozległe doświadczenia w słuchawkach z identyczną głębią, szczegółowością, realizmem i czystością dźwięku. Procesor odpowiedzialny za Super X-FI został tak zaprojektowany, by odwrócić klaustrofobiczny efekt sygnału audio w słuchawkach i przetworzyć dźwięk tak, aby brzmiał naturalnie, jak w świecie rzeczywistym. Dzięki indywidualnym profilom dźwiękowym wykonanym w zaawansowanym procesie mapowania głowy i uszu możesz usłyszeć, doznać i poczuć się tak jakbyś był na koncercie w kinie lub w samej grze. Super X-FI jest dostępna dla platform PC/MAC, Sony PlayStation 4 i Nintendo Switch.BATTLE Mode to tryb audio, który ma za zadanie oferować najlepszą projekcję i pozycjonowanie dźwięku w słuchawkach dedykowanym dla graczy. Procesor odpowiedzialny za audio ma za zadanie dostarczyć graczom dźwięk o tak wysokiej jakości by użytkownik słuchawek SXFI AIR GAMER mógł bardzo szybko i perfekcyjnie namierzyć lokalizację swoich przeciwników. Wirtualizacja dźwięku dla systemów 5.1 i 7.1 jest wspomagana przez Super X-FI.Wisienką na torcie jest wprowadzenie całkowicie nowej funkcji GamereChat dla komunikacji z czatem. GamerChat umożliwia odbieranie połączeń bez konieczności wychodzenia z gry, a nawet rozmowę z członkami drużyny na dowolnej platformie wykorzystując do tego komunikatory głosowe na urządzeniach mobilnych. Nawet na platformach takich jak Nintendo Switch, które zazwyczaj nie pozwalają na komunikację w grze, SXFI AIR GAMER zapewnia rozwiązanie, dzięki któremu możesz bezprzewodowo połączyć się z aplikacją do czatu na telefonie komórkowym (np. Discord).Dużym plusem dla słuchawek Creative SXFI AIR GAMER to bez wątpienia zastosowanie kewlarowego kabla klasy OFC. W kablu zastosowano najlepszej jakości materiały takie jak miedź beztlenowa, aluminium i kevlar. Kabel jest dodatkowo wykończony nylonowym oplotem zapewniającym maksymalną elastyczność.Dla poprawy jakości rozmów w grach, połączeniach konferencyjnych czy lekcjach online producent zastosowała wysokiej klasy mikrofon pojemnościowy ANC z zintegrowanym pop filtrem, który został tak zaprojektowany, by dorównać mikrofonom stołowym. Mikrofon został wzbogacony o opatentowaną technologię inPerson® Mic, która wykorzystuje specjalnie zaprojektowane algorytmy do wykrywania, wzmocnienia głosu ludzkiego jednocześnie eliminując zakłócenia z otoczenia. Jeżeli potrzebujemy dyskrecji, to wraz z zestawem dostajemy drugi mikrofon typu NanoBoom, który charakteryzuje się tym, że jest niewielkich rozmiarów i ładnie wkomponowuje się w słuchawkę.Zestaw słuchawkowy SXFI AIR GAMER został wyposażony w powiększone, perforowane nauszniki ze skóry proteinowej z efektem pamięci, co gwarantuje wygodę, odpowiednią wentylację i komfort podczas długiego użytkowania.Aby zwiększyć wydajność słuchawek SXFI GAMER, producent udostępnia specjalnie dostosowane oprogramowanie SXFI Control dla PC i Mac. W aplikacji znajdziemy różne sposoby konfiguracji słuchawek, equalizer, technologie Super X-FI i inne. Dla lubiących efekty świetlne producent udostępnił całkowicie konfigurowalne oświetlenie RGB. Kolor i sposób wyświetlania na słuchawkach można w pełni kontrolować za pomocą oprogramowania SXFI Control.Zestaw słuchawkowy Creative SXFI AIR GAMER kosztuje 639zł i jest dostępny na Creative.com.Słuchawki:Procesor Audio:• Super X-FI z technologią Battle ModePrzetworniki:• Neodymowe 50mmPasmo przenoszenia:• 20Hz do 20kHzImpedanacja:• 32 OhmyCzułość @1kHz:• 114dB/MWFormat audio:• 2.0/5.1/7.1Częstotliwość próbkowania:• 24-bit/96kHzKodek audio Bluetooth:• SBCZasięg działania Bluetooth:• Do 10mAkumulator:• Litowo-jonowyCzas pracy:• Do 11 godzinMikrofon:Typ:• Jednokierunkowy pojemnościowyPasmo przenoszenia:• 100Hz do 16kHz (CommanderMic)• 100Hz do 8kHz (NanoBoom)Impedancja:• <2,2 kOhmy (dla obu)Czułość @1kHz:• 1 kHz: -42dB (CommanderMic)• 1 kHz: -38 dB (NanoBoom)Inne:Połączenia:• USB typu C• 3,5 mm typu Jack• Bluetooth 5.0• MicroSD (do 32 GB, system plików FAT32)Waga:• 338 g (z NanoBoom Mic)• 349 g (z CommanderMic)RGB:• 16,7 milina kolorówObsługiwane systemy:• macOS 10.13 and above• Windows® 10Platformy:• Windows® OS• macOS• PlayStation® 5• PlayStation® 4• Xbox Series X and S• Xbox One series• Nintendo Switch• iOS devices• Android devicesKontrolki:• Przycisk Super X-FI• Dotykowe elementy sterujące (odtwarzanie,ścieżka, głośność, obsługa połączeń, inne)• Bluetooth / źródło• Przycisk zasilania• Źródło / GamerChat / parowanie przez BluetoothZawartość:• Słuchawki SXFI AIR GAMER• Mikrofon typu CommanderMic• Mikrofon NanoBoom• Kevlarowy kabel USB-C/USB-C• Kabel wejścia liniowego 3,5 mm• Adapter USB-C na USB-A