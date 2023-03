Znajdź drogę z nowymi nawigacjami GPS marki Garmin

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka Garmin zaprezentowała właśnie serię GPSMAP 67 oraz nawigację eTrex SE – najnowsze dodatki do bogatej oferty urządzeń nawigacyjnych producenta. Wytrzymałe urządzenia GPS oferują długi czas pracy baterii oraz szeroki wachlarz funkcji przydatnych podczas każdej dłuższej wyprawy. W nowej serii GPSMAP 67 wykorzystano technologię multi-GNSS, który zapewnia lepsze wyznaczanie lokalizacji nawet w trudnych warunkach. Nawigacje wykorzystują wielopasmową obsługę wielu częstotliwości sieci satelitarnych, co jeszcze bardziej poprawia dokładność pozycjonowania. Ponadto urządzenie GPSMAP 67i z technologią inReach pozwala użytkownikom pozostać w kontakcie ze znajomymi i rodziną nawet bez dostępu do sieci komórkowej – a w razie potrzeby wysłać interaktywny sygnał SOS do działającego całodobowo Centrum Garmin ResponseSM.







Pewnie poruszaj się w terenie z nawigacją GPSMAP 67 lub 67i

W nowej serii GPSMAP 67 znalazły się nawigacje o solidnej konstrukcji z przyciskami i 3-calowymi kolorowymi wyświetlaczami czytelnymi w ostrym świetle słonecznym. Obydwa urządzenia są zasilane wewnętrznymi bateriami litowo-jonowymi o wydłużonym czasie pracy, które mogą działać

do 180 godzin w trybie Standard i do 840 godzin w trybie Expedition.



Oba modele umożliwiają użytkownikom dostęp do map TopoActive Europe marki Garmin, przeglądanie zdjęć satelitarnych oraz nawigację za pomocą wielopasmowego GNSS i specjalnych czujników. Są również wyposażone w 3-osiowy kompas i wysokościomierz barometryczny, dzięki czemu użytkownicy mogą sprawdzić swoje położenie nad poziomem morza oraz ciśnienie powietrza podczas wycieczek.



Dzięki technologii inReach urządzenie GPSMAP 67i umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości oraz śledzenie lokalizacji za pośrednictwem w 100% globalnej sieci satelitarnej Iridium®. Użytkownicy mogą przesyłać interaktywne komunikaty SOS do Garmin Response, całodobowego profesjonalnego centrum koordynacji reagowania w sytuacjach kryzysowych, które może skontaktować się z użytkownikiem, a także powiadomić odpowiednią organizację poszukiwawczo-ratowniczą lub inne służby. W takiej sytuacji Garmin Response na bieżąco informuje użytkownika oraz wskazane kontakty o statusie akcji ratunkowej i monitoruje zdarzenie aż do jego rozwiązania.



Ciesz się wycieczką jeszcze dłużej z nawigacją eTrex SE

Nawigacja eTrex SE to najnowsza odsłona najdłużej istniejącej serii wytrzymałych, łatwych w obsłudze urządzeń nawigacyjnych marki Garmin. Urządzenie zapewnia do 168 godzin pracy bez trybie Standard i do 1800 godzin w trybie Expedition przy użyciu 2 baterii AA (sprzedawanych oddzielnie). Nawigacja ma czytelny, 2.2-calowy wyświetlacz o wysokim kontraście, który umożliwia wygodne przeglądanie punktów orientacyjnych, śledzenie lokalizacji i nawigowanie po szlaku, także w jasnym świetle słonecznym. Wytrzymała konstrukcja zapewnia odporność na czynniki atmosferyczne, nawet podczas burzowej pogody, dzięki klasie wodoszczelności IPX7. Użytkownicy mogą również wytyczać kurs za pomocą wbudowanego cyfrowego kompasu, który pomaga zorientować się w terenie również podczas bezruchu.



Zaplanuj swoją kolejną wyprawę

Po sparowaniu z kompatybilnym smartfonem, wszystkie urządzenia mogą korzystać z aplikacji Garmin Explore, aby zaplanować trasę kolejnej wyprawy, uzyskać dostęp do aktualnych prognoz pogody Active Weather oraz danych aplikacji Geocaching Live. Nawet gdy użytkownik jest poza siecią, można pobrać do urządzenia trasy i punkty orientacyjne zapisane w aplikacji.



GPSMAP 67 dostępny jest już teraz w sugerowanej cenie detalicznej 549.99 €uro, a GPSMAP 67i z technologią inReach w cenie 649.99 €uro. eTrex SE ma sugerowaną cenę detaliczną 179.99 €uro.

































Źródło: Info Prasowe / Garmin