Zobacz, jak zmienisz świat w The Sims 4 Życie Eko

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Niezmiernie miło nam Was poinformować, że EA i Maxis zaprezentowali zupełnie nowy zwiastun nadchodzącego dodatku do The Sims 4 Życie Eko, który trafi na PC, komputery Mac, PlayStation 4 i Xbox One już 5 czerwca. W The Sims 4 Życie Eko, Simowie będą mogli prowadzić bardziej ekologiczny styl życia i mieć pozytywny wpływ zarówno na swoją społeczność, jak i środowisko naturalne. Dodatek wprowadzi do gry Evergreen Harbor, nowy, unikalny świat, w którym każda podejmowana przez Simów decyzja bezpośrednio odzwierciedlana będzie w stanie ich okolicy. Nowy trailer możecie zobaczyć w rozwinięciu newsa...









Źródło: Info Prasowe / Sims Polska