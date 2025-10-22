Zwiastun pierwszego sezonu Battlefield 6, już dostępny...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Battlefield Studios opublikowało oficjalny zwiastun pierwszego sezonu Battlefield 6, ujawniający nowe szczegóły dotyczące zawartości, która trafi do graczy już 28 października. Sezon 1 rozpocznie się od etapu Niezależnych operacji, w którym gracze otrzymają nową mapę Pola Blackwell, tryb Punkt uderzenia przeznaczony dla zespołów 4v4, a także nowe uzbrojenie. Kolejna faza, Kalifornijski opór, zaplanowana na 18 listopada, przeniesie graczy na mapę Eastwood osadzoną w południowej Kalifornii i wprowadzi tryb Sabotaż przeznaczony dla starć 8v8. Finał sezonu nastąpi 9 grudnia wraz z etapem Zimowa ofensywa, który obejmie zimową wersję mapy Empire State oraz wydarzenie tematyczne.







Zawartość sezonowa będzie publikowana regularnie, wprowadzając do gry nowe mapy, tryby oraz bronie. Wszystkie elementy wpływające na rozgrywkę będą dostępne bezpłatnie lub możliwe do odblokowania w grze, co stanowi część zobowiązania do uczciwej rywalizacji i równego dostępu dla wszystkich graczy.



Battlefield 6 jest dostępny na PlayStation 5, Xbox Series X/S i PC (Steam, EA app, Epic Games Store). Battlefield 6 jest dostępny w Edycji Standardowej (299.90 PLN) oraz w Edycji Phantom (429.90 PLN)*. Edycja Phantom zawiera pełną wersję gry Battlefield 6, wyjątkowy zestaw skórek żołnierza „Drużyna Widmo”, a także dwa zestawy nowoczesnej broni, skórkę na pojazd i skórkę na nóż bojowy. Edycja Phantom zawiera także żeton Battlefield Pro, pakiet sezonu 1., w skład którego wchodzi przepustka bojowa, 25 pominięć poziomów, wyjątkowe przedmioty kosmetyczne, żetony PD i wiele więcej.



*Oferty mogą ulec zmianie. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie sprzedawcy.







źródło: Info Prasowe - Electronic Arts