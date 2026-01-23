beyerdynamic HEADPHONE LAB - Cyfrowe rozszerzenie dla słuchawek

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Precyzyjny miks i mastering – nawet bez akustycznie przygotowanego pomieszczenia. Nowe, bezpłatne wtyczki DAW HEADPHONE LAB dodają do wiodącej w branży gamy słuchawek studyjnych beyerdynamic programowe, referencyjne środowisko studyjne. Wielu twórców pracuje dziś w sypialniach, mieszkaniach lub domowych studiach. Profesjonalna konfiguracja z wysokiej klasy monitorami studyjnymi, subwooferami i adaptacją akustyczną często okazuje się niemożliwa do zrealizowania ze względu na ograniczenia przestrzenne lub koszty, podczas gdy zapotrzebowanie na utwory brzmiące dobrze na różnych systemach odtwarzania pozostaje wysokie.







HEADPHONE LAB odpowiada na tę potrzebę: wtyczka optymalizuje słuchawki studyjne beyerdynamic, przekształcając je w niezawodne narzędzia do precyzyjnego miksu i masteringu – niezależnie od przestrzeni czy konfiguracji. Łączy dwie kluczowe funkcje: kalibruje brzmienie słuchawek do referencyjnego profilu mikserskiego oraz tworzy podstawę realistycznej symulacji studia. HEADPHONE LAB umożliwia więc profesjonalną pracę na słuchawkach. Nie jest potrzebna adaptacja akustyczna pomieszczenia, dodatkowy sprzęt ani kosztowny zestaw monitorów.



Optymalizacja tonalna na poziomie studyjnym

Kluczowym elementem HEADPHONE LAB jest optymalizacja brzmienia pod kątem miksu i masteringu. Podstawowy charakter dźwiękowy każdego modelu pozostaje nienaruszony, lecz zostaje dopracowany do neutralnej, wiarygodnej równowagi. Proces ten opiera się na specjalnie opracowanym profilu brzmienia studyjnego, będącym efektem wieloletnich badań, rozwoju oraz współpracy z profesjonalnymi studiami nagraniowymi.



Dostępne są dwie opcje kalibracji: STANDARD CALIBRATION dostosowuje dany model słuchawek do studyjnego profilu brzmieniowego na podstawie próbki referencyjnej („golden sample”) zdefiniowanej przez ekspertów akustycznych beyerdynamic. Dla maksymalnej precyzji HEADPHONE LAB oferuje również FACTORY CALIBRATION, która dopasowuje profil brzmienia do oryginalnych danych pomiarowych z produkcji konkretnej pary słuchawek, kompensując tym samym różnice materiałowe i produkcyjne. To obecnie unikalne podejście beyerdynamic podkreśla ścisłą integrację rozwoju sprzętu i oprogramowania.



Podczas gdy STANDARD CALIBRATION obsługuje wszystkie modele DT z studyjnego portfolio beyerdynamic, unikalna FACTORY CALIBRATION jest obecnie dostępna dla wybranych modeli:

• DT 700 PRO X

• DT 900 PRO X

• DT 1770 PRO MK II

• DT 1990 PRO MK II



Naturalny odsłuch dla pewnych decyzji

Wiarygodna równowaga tonalna stanowi podstawę precyzyjnych decyzji mikserskich – jednak dopiero realistyczne odwzorowanie przestrzeni dopełnia całości. Ponieważ słuchawki dostarczają sygnał do każdego ucha oddzielnie, percepcja przestrzenna różni się zasadniczo od odsłuchu na głośnikach. HEADPHONE LAB niweluje tę różnicę, realistycznie emulując wrażenia odsłuchowe wysokiej klasy systemu głośnikowego przy użyciu studyjnych słuchawek beyerdynamic. Efektem jest naturalny, stabilny obraz dźwiękowy z wiarygodną orientacją przestrzenną – precyzyjny i całkowicie pozbawiony artefaktów oraz problemów fazowych.



Dostosowanie do różnych środowisk pracy

HEADPHONE LAB zawiera również narzędzia stworzone z myślą o indywidualnych preferencjach odsłuchowych oraz precyzyjnej percepcji przestrzennej. Użytkownicy mogą ręcznie wprowadzić rozstaw uszu i obwód głowy, aby precyzyjnie dostroić różnice czasowe dotarcia sygnału, regulować kąt wirtualnych głośników w zakresie 40°, 60° i 80°, a także włączyć opcjonalną symulację pomieszczenia, zapewniającą spójne i wiarygodne środowisko referencyjne. Funkcje te gwarantują pewność podejmowania decyzji nawet podczas pracy w nieznanych lub nieoptymalnych przestrzeniach.



„Nasze słuchawki studyjne od dekad wyznaczają standard dla profesjonalnych użytkowników.” – mówi Martin Stahl, Director of PRO Audio w firmie beyerdynamic. „Dzięki HEADPHONE LAB rozszerzamy tę podstawę o wszechstronne oprogramowanie. Wtyczka umożliwia podejmowanie wiarygodnych decyzji mikserskich nawet w sytuacjach, w których klasyczne środowisko studyjne jest niemożliwe do zrealizowania.”



Dostępność

HEADPHONE LAB jest dostępny dla systemów Windows i macOS oraz obsługuje formaty wtyczek VST3, AU i AAX. Oprogramowanie jest kompatybilne ze wszystkimi aktualnymi słuchawkami studyjnymi beyerdynamic i można je pobrać bezpłatnie do użycia w cyfrowych stacjach roboczych audio.



Pokazy na żywo podczas NAMM 2026

Uczestnicy mogą przetestować HEADPHONE LAB na targach NAMM 2026 w dniach 22–24 stycznia, odwiedzając stoisko beyerdynamic nr 10702 w Hali A, gdzie firma zaprezentuje również całe swoje profesjonalne portfolio – od słuchawek i mikrofonów studyjnych po inne rozwiązania audio. Na miejscu obecny będzie także wielokrotnie nagradzany muzyk Cory Henry, który zaprezentuje profesjonalne zastosowania produktów beyerdynamic.

































źródło: Info Prasowe - Beyerdynamic