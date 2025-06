eufy - dwa nowe roboty sprzątające z technologią HydroJet

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Anker Innovations i jej marka inteligentnych urządzeń gospodarstwa domowego - eufy, wprowadziły na rynek dwa najnowsze innowacyjne urządzenia do głębokiego czyszczenia: roboty sprzątające eufy Omni E25 oraz E28, wyposażone w funkcję samoczyszczącego mopa HydroJet oraz wiodącą w branży moc ssania 20 000 Pa. Model E25 został wyposażony w samoczyszczący system mopowania HydroJet™ firmy eufy oraz siłę ssącą o mocy 20 000 Pa. Dzięki wbudowanym podwójnym mechanizmom czyszczącym, rolki mopa eufy E25 czyszczą się samodzielnie 360 razy na minutę, zbierając brudną wodę z powierzchni podłogi. Dodatkowo, najwyższa w branży siła nacisku dla systemu mopowania wynosi 15 N (3,3 funta), co pozwala na głębokie czyszczenie twardych podłóg.







Zaawansowana moc ssania turbo

Zaprojektowany z myślą o zapewnieniu dużej mocy ssania do skutecznego usuwania zanieczyszczeń z różnych powierzchni, model E25 ma wbudowaną moc ssania turbo 20 000 Pa. Dzięki podwójnej szczotce rolkowej DuoSpiral roboty sprzątające firmy eufy skutecznie usuwają kurz a nawet włosy głęboko osadzone w dywanach.



Przenośny odkurzacz do głębokiego czyszczenia – eufy E28

Łącząc wygodę wysokowydajnego robota sprzątającego z elastycznością odłączanego przenośnego odkurzacza do głębokiego czyszczenia, model E28 został zaprojektowany z myślą o wygodzie użytkowania. Dzięki opatentowanej technologii FlexiOne™ firmy eufy, która umożliwia odłączenie silnika od różnych elementów produktu, zbiornik na wodę w stacji bazowej E28 można odłączyć i używać jako przenośny odkurzacz do głębokiego czyszczenia, który pozwala skutecznie usuwać plamy z mebli, schodów, dywanów i innych powierzchni.



Konserwacja bez plątania

Szczotki DuoSpiral firmy eufy zapobiegają plątaniu się włosów i zmniejszają częstotliwość konserwacji. Ponadto firma eufy wprowadza „ramię CornerRover”, które automatycznie wysuwa się po wykryciu trudno dostępnych narożników i krawędzi.



Inteligentne rozpoznawanie przeszkód

Zastosowana w obu urządzeniach technologia rozpoznawania obiektów AI.See umożliwia precyzyjną identyfikację ponad 200 typów przedmiotów. Dzięki temu roboty potrafią samodzielnie unikać przeszkody znajdujące się w domu.



Funkcja automatycznego czyszczenia

Dodatkowo, stacja dokująca automatyzuje cały proces pielęgnacji urządzenia: od opróżniania pojemnika na kurz, przez uzupełnianie wody i dozowanie detergentu, aż po mycie i suszenie mopów. Dzięki temu użytkownicy mogą cieszyć się nieskazitelną czystością bez konieczności częstej ingerencji w działanie urządzenia.



Ceny i dostępność

eufy E25 Omni i eufy Omni E28 – w przedsprzedaży z atrakcyjną promocją. Nowa generacja robotów sprzątających marki eufy – modele E25 Omni oraz Omni E28 – została zaprojektowana specjalnie z myślą o właścicielach zwierząt domowych. Oba urządzenia są już dostępne w przedsprzedaży. W jej ramach na stronie eufy.com, klienci mogą zarezerwować dla siebie unikalny kod rabatowy, który zostanie przesłany e-mailem. Kod umożliwia obniżenie ceny zakupu nawet o około 710 PLN (w porównaniu z cenami 3840 PLN - E25 oraz 4270 PLN - E28), przy czym każdy kod może zostać wykorzystany tylko raz. Przedsprzedaż prowadzona jest również na Allegro.pl, gdzie zakupu można dokonać pod następującymi linkami: E25 Omni oraz Omni E28. Oba roboty w przedsprzedaży będą dostępne w cenie niższej o 300 PLN (ceny rekomendowane, odpowiednio, 3699 PLN oraz 4199 PLN). Od 22 czerwca br. oba modele będą dostępne w sprzedaży w największych sieciach z elektroniką użytkową.



































źródło: Info Prasowe - Anker Innovatio