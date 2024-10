’Dzięki współpracy z AMD zostawiliśmy konkurencję w tyle...’

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Święta, czarny piątek czy dzień darmowej dostawy stawiają przed infrastrukturą internetowych platform sprzedażowych szczególne wyzwanie, ponieważ klient widząc przestoje może szybko przejść do konkurencji. Oferowanie responsywnego środowiska niezależnie od obciążenia jest zatem fundamentalne dla przychodów e-commerce. Im krótszy czas ładowania serwisu www, tym więcej odwiedzin i dłuższy czas przebywania na stronie, co przekłada się na lepszą konwersję oraz pozycję w wynikach wyszukiwarek. Wg wewnętrznych testów LH.pl procesor AMD EPYC 9474F zapewnia o 20% niższy czas odpowiedzi serwerów przy ładowaniu stron działających w oparciu o WordPress, czyli najczęściej wybierany CMS na świecie. Ta założona w 2002 roku firma jest obecnie jednym z najważniejszych graczy w branży chmury i hostingu w Polsce, a jej usługi zostały w 2021 roku uznane za najszybsze spośród oferowanych w Polsce właśnie dla WordPress. Historia tego sukcesu ściśle wiąże się z sukcesywną modernizacją centrów danych.







Dziś firma ta wykorzystuje kilka tysięcy rdzeni procesorów AMD EPYC, które były stopniowo wdrażane od stycznia 2019 roku. W ciągu tych ponad 5 lat LH.pl przetestowało i wykorzystało wszystkie generacje tych procesorów – od pierwszej generacji (7001), przez drugą (7002), trzecią (7003) aż po czwartą (9004). Celem było nie tylko ulepszenie posiadanej infrastruktury chmury prywatnej poprzez dostarczenie dodatkowych, szybszych rdzeni, ale także efektywne wykorzystanie przestrzeni w szafach serwerowych. Zwiększenie gęstości mocy umożliwiło też przeznaczenie pozostałego miejsca na dalszy rozwój centrum danych.



Przeprowadzone testy wykazały, że oferta procesorów AMD stanowiła i stanowi bardziej solidne rozwiązanie niż inne dostępne na rynku w świetle wymagań klientów LH.pl. Jednocześnie ta inwestycja pozwoliła na szybkie i znaczne zwiększenie mocy obliczeniowej oraz zwiększanie zasobów istniejących maszyn wirtualnych. Dzięki temu w miarę jak e-commerce skokowo rozwijał się m.in. w czasie pandemii, to firma była w stanie elastycznie odpowiadać na to zapotrzebowanie zyskując zaufanie i powiększając portfolio zadowolonych odbiorców.



Marek Panek, dyrektor generalny LH.pl powiedział: „Podejmując decyzję o zastosowaniu najnowszych rozwiązań z linii AMD EPYC zostawiliśmy konkurencję w tyle. Jesteśmy w stanie zaoferować skalowalne, stabilne i elastyczne rozwiązania w chmurze prywatnej i stworzyć doskonały fundament pod działanie sklepów online, nawet gdy obsługują one kilka tysięcy zamówień na godzinę. Nie boimy się skoków ruchu u naszych klientów – możemy skalować infrastrukturę w oparciu o sprawdzony sprzęt i dostarczać jakościowe rozwiązania, jakich nasi klienci oczekują.”



Firma LH.pl szczyci się swoją stabilnością oraz tym, że klienci przenoszący swoje strony na jej serwery odczuwają wyraźne przyspieszenie wczytywania, a dzięki wybieraniu wciąż najnowszych procesorów AMD EPYC znajduje się w czołówce dostawców o najbardziej wydajnej infrastrukturze.

















źródło: Info Prasowe - AMD