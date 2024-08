iiyama G-Master GB2470HSU-W6 - superszybki monitor w białej odsłonie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Gracze coraz częściej zwracają uwagę nie tylko na wydajność sprzętu, ale i jego stylistykę, starając się odchodzić od nudnych czarnych zestawów. iiyama w związku z tym przygotowała superszybki model iiyama G-Master GB2470HSU-B6 w atrakcyjnej białej wersji kolorystycznej. iiyama wsłuchuje się jednak w głos graczy i odpowiadając na ich potrzeby, wprowadza do sprzedaży kolejny gamingowy monitor w białej wersji kolorystycznej! G-Master GB2470HSU-W6 Red Eagle oferuje przy tym jeszcze szybszą matrycę, dzięki której zyskasz przewagę w ulubionych grach.







Monitor dla wymagających graczy

G-Master GB2470HSU-W6 to nie tylko nowy stylowy wygląd, ale i superszybka 24-calowa matryca Fast IPS, która zapewnia wierne odwzorowanie scen z pola bitwy, szerokie kąty widzenia, wyjątkową dokładność kolorów, niesamowity czas reakcji, wynoszący zaledwie 0.2 ms i wysoką częstotliwość odświeżania 180 Hz. Nowość G-Master jest uzbrojona we FreeSync Premium, co gwarantuje redukcję opóźnień i obsługę technologii LFC (Low Framerate Compensation), która pozwala wyeliminować wszelkie problemy związane z zacinaniem lub rozrywaniem obrazu, przy praktycznie dowolnej liczbie klatek na sekundę. Dodatkowo otrzymujemy predefiniowane tryby gier (m.in. FPS i strategia) lub możemy samodzielnie dobierać i zapisywać ulubione ustawienia obrazu. Funkcja Black Tuner pozwala zaś na regulowanie jasności i dostosowanie poziomu czerni do własnych preferencji, zapewniając lepszą jakość widzenia w zacienionych obszarach.



Ergonomia

Dzięki ergonomicznej stopce można precyzyjnie dopasować położenie ekranu, aby cieszyć się komfortową rozgrywką nawet w trakcie najdłuższych maratonów gamingowych. Pozwala ona na regulację wysokości w zakresie aż 150 mm, pochylenie i wspiera funkcję pivotu, w tym obrót ekranu o 90 stopni (tryb portretowy).



iiyama G-Master GB2470HSU-W6 trafi do sklepów w drugiej połowie sierpnia. Rekomendowana cena detaliczna monitora to 749 PLN.

















źródło: Info Prasowe - iiyama