notiOne GPS pet - lokalizator dla psów i kotów bez abonamentu

Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop) 0

18 sierpnia na rynek trafił zupełnie nowy produkt lokalizator GPS stworzony z myślą o psach i kotach. To pierwsze tego typu urządzenie w Polsce, które działa bez abonamentu, umów i dodatkowych opłat. Wystarczy je włączyć, przypiąć do obroży i gotowe. notiOne GPS pet monitoruje Twojego pupila w darmowej aplikacji na telefon.

Według badań większość opiekunów psów i kotów choć raz doświadczyła sytuacji, w której ich pupil oddalił się poza zasięg wzroku. W takich momentach liczy się czas a notiOne GPS pet pozwala sprawdzić lokalizację zwierzęcia w aplikacji w czasie rzeczywistym, z dokładnością do 5 metrów. Urządzenie dostępne będzie w dwóch wariantach: BASIC (399 zł) oraz PLUS (599 zł), różniących się częstotliwością aktualizacji i zakresem funkcji.



Co oferuje notiOne GPS pet?



Lokalizator działa w oparciu o technologię LTE/GPRS klasy 12 i wbudowaną kartę SIM. Pojemny akumulator 700 mAh zapewnia do 5 dni pracy na jednym ładowaniu (w zależności od ustawień częstotliwości lokalizacji). Urządzenie jest lekkie i kompaktowe waży jedynie 35 g, a jego wymiary to 75 × 41 × 19 mm. Dzięki temu nie obciąża obroży i nie ogranicza swobody ruchów pupila.



„Nie zależy nam na przeładowywaniu urządzenia dziesiątkami zbędnych funkcji. Chcemy, żeby po prostu działało. Prosto. Niezawodnie. Dla dobra pupila i spokoju właściciela. Wierzymy, że technologia powinna ułatwiać życie, a nie je komplikować” – podkreśla Piotr Kurowski, prezes notiOne.



Wersja PLUS lokalizatora zapewnia:



- aktualizację pozycji nawet co 10 sekund,

- historię lokalizacji do 90 dni wstecz,

- bezpieczne strefy z powiadomieniami,

- wodoodporną i wstrząsoodporną obudowę,

- estetyczną gumową opaskę na obrożę,

- działanie w całej Europie – bez limitu kraju.



Wersja BASIC tańsza alternatywa z lokalizacją co 5 minut, historią do 30 dni i możliwością wyboru jednego kraju działania.







źródło: Informacja prasowa