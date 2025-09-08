nubia Air z baterią 5000 mAh i flagową wytrzymałością

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Nubia, marka smartfonów stawiająca na indywidualizm oraz lifestylowy design swoich urządzeń, ogłasza globalną premierę nowego modelu: nubia Air. To przełomowe urządzenie, które przełamuje dotychczasowy kompromis pomiędzy ultrasmukłym designem a praktyczną, pojemną baterią. Smartfon zadebiutuje na europejskim rynku już we wrześniu w Europie. Nowy smartfon nubia Air łączy elegancką i bardzo lekką obudowę z imponującą baterią 5000 mAh. Uwagę zwracają także wyświetlacz AMOLED 6.78” 1.5K oraz najwyższa w klasie odporność na wodę i pył, potwierdzona certyfikatami IP68 i IP69. Urządzenie to zostało stworzone z myślą o młodych, dynamicznych użytkownikach, którzy oczekują od swoich telefonów świetnego wyglądu, wydajności i trwałości.







Wytrzymałość na lata

Pomimo niezwykle smukłej obudowy, nubia Air kryje w sobie akumulator 5000 mAh, który będzie w stanie wytrzymać ponad 1000 cykli ładowania, zapewniając ponad trzy lata niezawodnego użytkowania. Cała konstrukcja została wzmocniona grubszą o 30% aluminiową ramą i dodatkowymi wzmocnieniami wewnętrznymi. Ponadto, smartfon przeszedł rygorystyczne testy, w tym 600 000 prób wytrzymałości ekranu, 6 000 testów upadków swobodnych oraz 600 rotacyjnych . Wszystko to razem sprawia, że nubia Air będzie Ci służyć prze lata!



Ekran AMOLED o przekątnej 6.78 cala oferuje rozdzielczość 1224 × 2720 (440 PPI), odświeżanie 120 Hz, pełne pokrycie gamy barw DCI-P3 oraz szczytową jasność aż 4500 nitów, gwarantując doskonałą czytelność nawet w pełnym słońcu. Szkło Corning® Gorilla® Glass 7i zwiększa odporność na upadki, a ergonomiczna konstrukcja zapewnia wygodny chwyt podczas długiego użytkowania.



Prawdziwie inteligentna fotografia

Nubia Air została wyposażona w potrójny aparat z głównym obiektywem 50 Mpix, wspieranym przez sztuczną inteligencję oraz przednią kamerę 20 Mpix. Dzięki temu użytkownicy mogą korzystać z funkcji AI Sport Snapshot, stabilizacji wideo EIS, trybu nocnego AI Super Night, czy HDR AI. Dodatkowe narzędzia, jak tryb VLOG, czy nagrywanie z wielu kamer jednocześnie, ułatwiają tworzenie dynamicznych treści. Dodatkowo, pakiet AI Magic Photos (m.in. Magic Editor, Magic Eraser) wspiera edycję materiałów na bardzo profesjonalnym poziomie.



Wydajność i AI na co dzień

Sercem nubii Air jest procesor 6 nm wspierany przez nawet 20 GB RAM (8+12 dynamicznej) oraz 256 GB pamięci wewnętrznej. Dzięki AI Performance Engine, smartfon inteligentnie zarządza mocą obliczeniową, redukując zużycie energii nawet o 25%. Funkcja APP Freeze wydłuża czas pracy baterii, zamrażając rzadko używane aplikacje. Użytecznym dopełnieniem jest bogaty zestaw funkcji multimedialnych i komunikacyjnych: HiFi 4 DSP, podwójny mikrofon z redukcją szumów opartą na AI, ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych w ekranie oraz funkcja nubia linkfree, umożliwiająca rozmowy Bluetooth bez połączenia sieciowego.



Sztuczna inteligencja = zintegrowane doświadczenie

Sztuczna inteligencja w nubia Air nie jest dodatkiem, lecz fundamentem całego ekosystemu. Dzięki Google Gemini, użytkownicy mogą generować obrazy AI, pisać teksty, prowadzić rozmowy, czy korzystać z funkcji Circle to Search, która pozwala zaznaczyć dowolny element na ekranie i natychmiast wyszukać go w Google. Nubia Air pomaga też w przełamywaniu barier językowych, oferując tłumaczenie w czasie rzeczywistym wspieranym przez AI do tłumaczeń podczas rozmów telefonicznych. Ułatwia to naturalną komunikację twarzą w twarz w różnych językach.



Nowa nubia Air będzie dostępna sprzedaży w Polsce na przełomie września i października w cenie 999 PLN.

















źródło: Info Prasowe - ZTE