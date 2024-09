nubia Music – smartfonowe brzmienie w barwach pop-art

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Smartfony marki nubia szturmem podbijają polski rynek i serca polskich użytkowników. Teraz do rodziny dołącza model nubia Music, którego wyróżniają ciekawe funkcje i rozwiązania muzyczne. Jest wyposażony w najmocniejszy głośnik w swoim segmencie cenowym, a także dwa gniazda słuchawkowe 3,5 mm, co pozwala na cieszenie się swoimi ulubionymi melodiami z bliską osobą. Na tylnej części smartfona znajduje się duży głośnik, który jest aż sześć razy bardziej donośny niż w telefonach bezpośredniej konkurencji. Design głośnika podkreśla muzyczny charakter nubii Music. Smartfon został wyposażony w dwa gniazda słuchawkowe 3,5 mm, co pozwala na jednoczesne słuchanie piosenek lub podcastów z drugą osobą.







Unikatowy styl pop-art

Nubia Music wyróżnia się także ciekawym projektem tylnej pokrywy, która przyciąga wzrok nowoczesnym wyglądem, inspirowanym stylem sztuki pop-artowej, znanym z intensywnych kolorów i dynamicznych wzorów. Taka kolorystyka sprawia, że nubia Music wygląda wyjątkowo ciekawie i zwraca na siebie uwagę ludzi z otoczenia – nie tylko świetnie brzmi, ale też rewelacyjnie wygląda​.



Nie tylko brzmi, ale i wyświetla

Marka zadbała, aby nubia Music nie tylko zapewniała dobre wrażenia muzyczne, ale też prezentowała dobre parametry ekranu. Przód urządzenia to 6.6-calowy wyświetlacz IPS LCD o rozdzielczości HD+. Dzięki odświeżaniu 90 Hz, zapewnia płynne i responsywne działanie, co sprawia, że obcowanie z interfejsem, a także aplikacjami oraz grami jest bardzo satysfakcjonujące. Wyświetlacz o proporcjach 20:9 oferuje szerokie kąty widzenia i żywe kolory, co sprawia, że jest idealny do codziennego korzystania z multimediów.



Wydajność i podzespoły

Za szybkość i płynność działania nubii Music odpowiada ośmiordzeniowy procesor z taktowaniem do 1.6 Ghz, wspierany przez 4 GB RAM. Smartfon działa na systemie Android 14 z interfejsem MyOS 14, co zapewnia aktualne funkcje i bezproblemową obsługę. Wbudowane 128 GB pamięci wewnętrznej pozwala na przechowywanie dużej ilości muzyki, filmów i aplikacji.



Nie tylko dźwięk, ale i obraz

Nubia Music z pewnością przypadnie do gustu również amatorom fotografii, ponieważ jest wyposażona w aparat o rozdzielczości 50 Mpix, który umożliwia robienie wysokiej jakości zdjęć z dużą ilością szczegółów. Telefon wspiera technologię PDAF, co przyspiesza ustawianie ostrości i zapewnia lepsze zdjęcia wykonane w ruchu. Z przodu znajduje się aparat 5 Mpix, idealny do selfie i prowadzenia wideorozmów. Możliwość nagrywania wideo w rozdzielczości 1080p przy 30 klatkach na sekundę sprawia, że nubia Music dobrze poradzi sobie także w roli kamery wideo.



Moc jest w środku

W nubii Music znajduje się bateria o pojemności 5000 mAh, która zapewnia długie godziny użytkowania na jednym ładowaniu. Dzięki temu, użytkownik może cieszyć się swoją ulubioną muzyką przez bardzo długie godziny, bez obaw, że smartfonowi zabraknie energii.



Nubia Music kosztuje jedyne 499 PLN i jest dostępna w sklepach Media Expert, X-Kom oraz na ZTEshop.pl.





























źródło: Info Prasowe - ZTE