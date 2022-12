realme - aktualizacje dla wybranych urządzeń - Android 13 i UI 4.0

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 2

realme UI 4.0 będzie dostępne dla smartfonów realme 10 już w marcu 2023 roku. Będzie to jedna z pierwszych nakładek opartych na najnowszej wersji systemu operacyjnego Android 13. Aktualizacja realme UI 4.0 zawiera wiele kluczowych funkcji systemu Android 13, jednocześnie poprawiając cztery istotne obszary – design, interakcję, płynność i bezpieczeństwo urządzeń realme – by jeszcze lepiej sprostać oczekiwaniom użytkowników. Biorąc pod uwagę liczbę aplikacji, z którymi użytkownicy codziennie wchodzą w interakcje realme zaprojektowało bardziej intuicyjny zestaw ikon. Nowa nakładka realme UI 4.0 przyjmuje układ stylizowany na karty, grupując różne segmenty informacji, a także nowe centrum sterowania w tych „kartach”.







Nowoczesna interakcja

realme UI 4.0 wprowadza nowe możliwości do funkcji Always-On-Display. Słuchając ulubionych utworów na Spotify, nowa nakładka realme pozwala operować odtwarzaczem muzycznym bez konieczności odblokowywania telefonu.



Wydajny styl życia

Podstawowe funkcje systemu zostały znacznie ulepszone w realme UI 4.0. Nowy silnik Dynamic Computing Engine zwiększa ogólną wydajność, a także zmniejsza zużycie energii przez system urządzeń realme. W rezultacie ogólna wydajność została poprawiona o 10%, a czas pracy na baterii podczas grania wzrósł o 4.7%. Oprócz wydajności, realme dokonało optymalizacji również w animacjach dzięki najnowszemu Quantum Animation Engine 4.0. Zapewnia on płynniejsze przewijanie i przełączanie się pomiędzy aplikacjami.



Ochrona prywatności

Realme UI 4.0 posiada zupełnie nowe narzędzie ochrony prywatności o nazwie Private Safe oparte na Advanced Encryption Standard (AES), zapewniające pełen zakres usług ochrony prywatności. Dodatkowo, użytkownicy urządzeń realme będą w stanie jednym kliknięciem automatycznie rozpikselować swoje informacje osobiste na zrzutach ekranu niwelując obawy związane z ujawnieniem poufnych danych.



Harmonogram aktualizacji systemu Android 13 w Europie

realme zainicjowało aktualizacje swoich urządzeń do systemu Android 13 od listopada 2022 roku. Jednocześnie firma pracuje nad wprowadzeniem aktualizacji Androida 13 do coraz większej liczby smartfonów w najbliższej przyszłości.























Źródło: Info Prasowe / realme