realme wprowadza nową funkcję AI ’Magic Compose’

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

realme z radością ogłasza wprowadzenie nowej funkcji AI „Magic Compose” od Google, dostępnej w serii realme GT 6. Jest to pierwszy smartfon z AI firmy realme, który został zaktualizowany o 6 funkcji AI w tym miesiącu, co umacnia pozycję serii GT 6 jako „zabójcy flagowców AI”. To jeszcze bardziej podkreśla zaangażowanie realme w dostarczanie najnowocześniejszej technologii dostosowanej do młodych użytkowników na całym świecie. unkcja „Magic Compose” w aplikacji Wiadomości dla realme GT 6 wykorzystuje moc sztucznej inteligencji, aby wspierać użytkowników w tworzeniu bardziej angażujących i spersonalizowanych wiadomości. Dzięki oferowanym sugestiom stylistycznym, użytkownicy mogą dostosować ton swoich wiadomości — od formalnego, przez swobodny i zabawny, po przemyślany.







Niezależnie od tego, czy rozpoczynasz nową konwersację, czy po prostu odpowiadasz na wysłaną przez kogoś wiadomość, „Magic Compose” usprawnia komunikację dzięki kreatywnym i dostosowanym odpowiedziom. Ponadto szybkie automatyczne sugestie oszczędzają czas, a jednocześnie sprawiają, że konwersacje są naturalne i ekspresyjne. Funkcja jest dostępna w języku angielskim, hiszpańskim, francuskim, niemieckim, włoskim i koreańskim.



Seria realme GT 6: pierwszy smartfon realme z 6 funkcjami AI

Dzięki dodaniu 5 poniższych funkcji AI, GT 6 może teraz pochwalić się 6 funkcjami obsługiwanymi przez AI:

• Pierwsza na świecie funkcja AI Ultra Clarity: wykorzystuje zaawansowane modele AI, aby znacznie zwiększyć rozdzielczość i przejrzystość rozmazanych obrazów.

• AI Eraser 2.0: bezproblemowe czyszczenie zdjęć, pozwalające użytkownikom przywrócić nawet pozornie nieudane ujęcia do perfekcji.

• AI Smart Summary: działa jak osobisty asystent, podsumowując kluczowe punkty wszelkich nagrań ze spotkań i dyskusji.

• AI Smart Loop: rozpoznaje zawartość ekranu, aby przewidzieć intencję użytkownika oraz zapewnić precyzyjne rekomendacje i dostęp jednym kliknięciem do często używanych funkcji.

• Pierwszy w branży tryb AI Night Vision: najlepszy towarzysz do nagrywania filmów przy bardzo słabym oświetleniu, nawet w barach lub klubach.





















źródło: Info Prasowe - realmy