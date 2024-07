realme 12 4G w Polsce, już od 19 lipca

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W przyszły piątek marka realme wprowadzi na polski rynek swój najnowszy smartfon. Model realme 12 wyróżnia się szybkim ładowaniem SuperVOOC 67W, dużą pamięcią wewnętrzną do 512 GB, wydajnym procesorem Snapdragon 685 oraz wysokiej klasy ekranem AMOLED 120 Hz. Smartfon realme 12 wyposażony jest w pojemną baterię 5000 mAh oraz technologię ładowania SuperVOOC 67W, pozwalającą osiągnąć poziom naładowania od 0% do 50% w zaledwie 19 minut. Wysoką wydajność telefonu zapewnia procesor Qualcomm Snapdragon 685 oraz system chłodzenia komorą parową. Co więcej, realme 12 oferuje do 512 GB pamięci wewnętrznej oraz 8 GB pamięci RAM z możliwością rozszerzenia o dodatkowe 8 GB dynamicznej pamięci RAM.







Główny aparat realme 12 o rozdzielczości 50MP oraz matrycą SONY LYT-600 z optyczną stabilizacją obrazu (OIS) zapewnia doskonałą jakość zdjęć, zwłaszcza w warunkach słabego oświetlenia. Urządzenie posiada również przednią kamerę o rozdzielczości 16 MP do robienia zachwycających autoportretów.



Ekran realme 12 to 6,67-calowy wyświetlacz AMOLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz z jasnością szczytową 2000 nitów oraz technologią inteligentnego dotyku podczas deszczu. Umożliwia ona korzystanie z ekranu bez przeszkód, nawet jeśli znajdują się na nim krople wody. Zaprojektowany z myślą o wygodzie użytkownika najnowszy smartfon marki oferuje normę szczelności IP54 potwierdzającą ochronę przed pyłem oraz zachlapaniem. realme 12 posiada także NFC 360°, czujnik linii papilarnych wbudowany w wyświetlacz oraz smukłą i lekką konstrukcję – waży zaledwie 187 g.



W związku z nadchodzą premierą produktu producent przygotował specjalną ofertę cenową, o której poinformujemy już niebawem.





























źródło: Info Prasowe - realmy