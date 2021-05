realme 8 5G już w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka realme wprowadziła na polski rynek smartfon realme 8 5G, który uzupełnia zaprezentowaną w kwietniu serię 8. W ofercie producenta realme zadebiutował także budżetowy model realme C21 oraz bezprzewodowe słuchawki realme Buds Q2 oraz Buds Air 2 Neo. realme 8 5G to kolejny krok producenta w kierunku dostarczenia polskim użytkownikiem niedrogiego smartfona, który zapewnia dostęp do najszybszego na rynku standardu komunikacji. Wyposażony został w moduł 5G DSDS (Dual SIM, Dual Standby), który umożliwia korzystanie internetu mobilnego 5G na każdej z dwóch kart SIM.







Kluczową cechą urządzenia jest bardzo korzystny stosunek ceny do wydajności, ponieważ można je nabyć za mniej niż 1000 złotych. realme 8 5G to pierwszy debiutujący w Polsce smartfon z procesorem MediaTek Dimensity 700. Nowy smartfon realme dobrze leży w dłoni. Wśród słuchawek wspierających 5G jest wyjątkowo smukły i lekki.



Sercem realme 8 5G jest ośmiordzeniowy układ Dimensity 700 wykonany w technologii 7 nm. Sprawia to, że jest on wydajny, a jednocześnie wyjątkowo energooszczędny. Smartfon wyposażony został w 4 lub 6 GB pamięci RAM, zależnie od wariantu i odpowiednio 64 lub 128 GB pamięci wewnętrznej. Posiada również trzeci slot, dedykowany karcie pamięci micro SD. Rozszerzenie pamięci urządzenia o nawet 1 TB nie przeszkadza więc w korzystaniu z funkcjonalności Dual SIM.



Aż 90.5% frontu realme 8 5G zajmuje ekran LCD IPS o przekątnej 6,5”. Wyświetlacz ma wysoką jasność, rozdzielczość FHD+ oraz ponadprzeciętną w tej półce cenowej częstotliwość odświeżania – 90 Hz. Dzięki temu świetnie sprawdzi się w rękach graczy, którzy mogą też korzystać z komunikacji 5G, aby zwiększyć płynność rozgrywki i minimalizować lagi.



Główny, potrójny aparat urządzenia ma rozdzielczość 48 MP. Wykorzystuje sensor firmy Samsung, wspierany przez dwa dodatkowe obiektywy – portretowy oraz makro (2 + 2 MP). Nie zabrakło tu także bocznego czytnika linii papilarnych, zintegrowanego z przyciskiem power oraz modułu NFC, obsługującego płatności zbliżeniowe. Całość uzupełnia gniazdo słuchawkowe jack 3.5 mm.



realme 8 5G został zaprojektowany tak, aby naprawdę dobrze leżeć w dłoni użytkownika. Cechuje się również minimalistycznym designem. Jego waga wynosi jedynie 185 gram, a profil urządzenia ma tylko 8.5 mm grubości. Dostępne są dwa warianty kolorystyczne: supersonic blue (niebieski) oraz supersonic black (czarny).



Smartfon w wersji 6/128 GB dostępny jest w sieci RTV EURO AGD, gdzie można go już dziś zakupić w promocyjnej cenie 999 PLN (oficjalna cena premierowa urządzenia do 1099 PLN). Wersja 4/64 GB trafi wyłącznie do sieci Plus, gdzie już wkrótce zadebiutuje w planach abonamentowych dedykowanych dla użytkowników 5G.





realme C21

Wraz z realme 8 5G na polskim rynku pojawił się również model C21, który jest dedykowany dla osób poszukujących uniwersalnego smartfonu w jak najniższej cenie. Realme C21 wyposażony został w pojemną baterię o mocy 5000 mAh z funkcją power banku. Napędza go procesor MediaTek Helio G35.



Wyróżnikiem tego modelu jest duży 6.5” wyświetlacz, solidność konstrukcji potwierdza testami instytutu TÜV Rheinland oraz dostępność modułu NFC (w modelu 4/64 GB). Geometryczna forma realme C21, ozdobiona wzorem inspirowanym symbolem klepsydry, podnosi wizualne walory urządzenia. Chroni też przed zbieraniem przez obudowę brudu, odcisków palców i korzystnie wpływa na pewność uchwytu. realme C 21 dostępny jest w wersji cross black (czarny) oraz cross blue (niebieski).



Wariant modelu 3/32 GB kosztuje 499 PLN i jest od dziś dostępny w sieciach: RTV EURO AGD, Komputronik, Media Expert, Neonet, Allegro, Empik, Morele.net, Sferis.pl oraz x-kom, a także w sklepach partnerskich realmeshop.pl i sklep-realme.pl. Wersja 4/64GB dodatkowo posiada moduł NFC do płatności zbliżeniowych i dostępna będzie w cenie 599 PLN wyłącznie w sieci Plus.





Nowe modele słuchawek od realme

Razem z najnowszymi smartfonami na rynek trafiły również dedykowane im akcesoria. Są to dwa modele słuchawek od realme.



realme Buds Air 2 Neo z trybem aktywnej redukcji szumów (ANC) powstały we współpracy z popularnym zespołem The Chainsmokers. Wyposażono je w głośnik niskotonowy 10 mm ze wzmocnieniem basów i akumulatory, które pozwalają na 28 godzin użytkowania po pełnym naładowaniu. Buds Air 2 Neo dostępne są w kolorze czarnym oraz szarym, a ich cena to 179 PLN.



Z kolei realme Buds Q2 to kompaktowe słuchawki w popularnym kształcie fasolek. Wbudowany Tryb Gier pozwala zmniejszyć opóźnienia do poziomu zaledwie 88 ms, co oznacza doskonałą synchronizację dźwięku i obrazu.

Z kolei wodoszczelność IPX4 i niska waga urządzenia (każda słuchawka waży zaledwie 4.1 g), zapewniając komfortowe podczas uprawiania sportu. realme Buds Q2 z funkcją wyciszenia hałasu podczas rozmów i baterią, pozwalającą na 20 godzin nieprzerwanej rozrywki, można kupić od dziś w czarnej wersji kolorystycznej za 129 PLN.



Oba modele najnowszych słuchawek od realme znajdziemy w: RTV EURO AGD, Media Expert, Neonet, Allegro, x-kom, Sferis.pl oraz Morele.net, a także w sklepach partnerskich realmeshop.pl i sklep-realme.pl



































Źródło: Info Prasowe / realme