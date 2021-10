realme 8i już dostępny w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

realme 8i to najnowsza propozycja marki, uzupełniająca ofertę urządzeń serii 8. Smartfon jako pierwszy w Europie wykorzystuje procesor MediaTek Helio G96, co w połączeniu z ekranem 120 Hz i dobrze wyważoną ceną sprawia, że jest on bardzo interesującą propozycją na sklepowej półce. Obie cechy są znakiem firmowym nowego realme 8i. Ekran LCD IPS o przekątnej 6.6” odświeżany jest z częstotliwością 120 Hz, więc obraz wyświetlany przez model 8i nawet w najbardziej dynamicznych momentach pozostaje płynny. Smartfon wyposażony został najnowszy chipset firmy MediaTek dedykowany dla średniopółkowców poniżej 1000 złotych – Helio G96.







Osiem rdzeni układu G96 (2x Cortex A76 oraz 6x Cortex A55) współpracuje w realme 8i z szybką pamięcią wewnętrzną UFS 2.2. W wariancie o pojemności 4/128 GB dodatkowo dostępna jest możliwość rozszerzenia pamięci RAM dzięki funkcji DRE (Dynamic RAM Expansion). Pozwala ona na zwiększenie wydajności smartfonu w najbardziej krytycznych momentach, przykładowo przy dużej ilości uruchomionych jednocześnie aplikacji.



realme 8i w swojej półce cenowej ma też istotny atut w postaci potrójnego aparatu głównego (50 MP + 2 MP + 2 MP), opartego na sensorze firmy Samsung (ISOCELL JN1). Matryca należy do najnowocześniejszych rozwiązań w swojej klasie. Uzupełnia go przednie oczko do selfie o rozdzielczości 16 MP.



Pod względem wzornictwa realme 8i nawiązuje do pozostałych modeli serii 8 (realme 8 oraz realme 8 Pro), między innymi charakterystyczną wyspą aparatu. Inspirowany jest kosmosem, stąd dwa kolory: czarny (Space Black) oraz fioletowy (Stellar Purple). Dizajn urządzenia podkreśla jego smukłość – smartfon ma zaledwie 8.5 mm grubości pomimo obecności potężnej baterii o pojemności 5000 mAh.



realme 8i wyposażony został w moduł NFC do płatności zbliżeniowych, czytnik linii papilarnych zaszyty w przycisku zasilania oraz potrójną tackę SIM, która ma dedykowany slot karty pamięci microSD. Nie zabrakło również gniazda słuchawkowego jack 3.5 mm i złącza USB-C wspierającego szybkie ładowanie 18 W.



Smartfon realme 8i zadebiutował w Polsce w dwóch wersjach pojemnościowych:

· realme 8i 4/64 GB w cenie 849 PLN - pojawi się w ofercie sieci komórkowych: Orange, Play i T-Mobile.

· realme 8i 4/128 GB w cenie 899 PLN – do nabycia w sklepach z elektroniką: RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, Neonet, x-kom, Komputronik, Sferis, Empik, Morele i onex.store.



























Źródło: Info Prasowe / realme