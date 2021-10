realme 8i w Polsce już 6 października

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

realme 8i to pierwszy w Europie smartfon z procesorem MediaTek Helio G96. Wyróżnia go też duży ekran z odświeżaniem 120 Hz. W Polsce model 8i dostępny będzie w dwóch kolorach oraz dwóch wariantach pojemnościowych. Premiera odbędzie się 6 października. Urządzenie inspirowane jest kosmosem, co rozwija motyw nieskończoności znany z poprzednich smartfonów serii 8 (realme 8 Pro oraz realme 8). Pod względem wzornictwa model 8i bardzo blisko do nich nawiązuje, choćby charakterystycznym wyglądem wyspy aparatu i smukłością obudowy. Polacy znajdą w sklepach 8i w tradycyjnym, czarnym kolorze (Space Black) oraz w bardziej intensywnym wariancie fioletowym (Stellar Purple).







Nowy realme 8i wykorzystuje zaprezentowany w lipcu nowy układ SoC MediaTek Helio G96. Ten ośmiordzeniowy procesor dedykowany jest dla niedrogich średniopółkowców, dając producentom możliwość wykorzystania w bardziej przyjaznych dla kieszeni smartfonach ultrapłynnych wyświetlaczy znanych z droższych modeli.



realme 8i wyposażony został w ekran FHD+ (2412 x 1080 pikseli) o przekątnej 6.6”, wykonany w technologii LCD IPS i cechujący się częstotliwością odświeżania 120 Hz. Docenią to szczególnie osoby, dla których płynność obrazu ma pierwszorzędne znaczenie. Wysokie odświeżanie ułatwia choćby oglądanie dynamicznych materiałów wideo. Ekran jest chroniony szkłem AGC DragonTrail, a jego maksymalna jasność to 600 nit.



Procesor Helio G96 umożliwił również integrację w realme 8i szybszego standardu pamięci wewnętrznej UFS 2.2, co ma duże znaczenie w przypadku niedrogich smartfonów. Model 8i w Polsce dostępny będzie w dwóch wariantach pojemnościowych: 4/64 GB oraz 4/128 GB. Wariant z większą ilością pamięci wewnętrznej oferuje autorską funkcję DRE (Dynamic RAM Expansion), w której cześć pamięci ROM – w tym wypadku 3 GB – można wykorzystać do rozszerzenia pamięci RAM (do maksymalnie 7 GB). Dzięki temu smartfon pracuje sprawniej, a jego użytkownik może choćby uruchomić więcej kart w przeglądarce internetowej bez obaw, że urządzenie zwolni. Pamięć wewnętrzną smartfonu można rozszerzyć za pomocą karty micro SD. Dedykowany jest dla niej odrębny, trzeci slot na tacce kart SIM (układ 2 + 1).



Kolejną nowością, która zawitała do realme 8i jest moduł głównego aparatu zbudowany wokół sensora Samsung ISOCELL JN1 (f/1.8, 1/2.76”) o rozdzielczości 50 MP. Wspierany jest on przez czujnik głębi oraz dedykowane makro (2 + 2 MP). Nowy sensor zastąpił popularne w tym segmencie aparaty 48 MP.

Zestaw uzupełnia 16 MP przednie oczko do selfie. Podobnie jak pozostałe modele serii 8, realme 8i oferuje szereg dedykowanych trybów oraz filtrów, które można wykorzystać, aby poprawić jakość robionych zdjęć.



Smartfon wykorzystuje ekran o dużej przekątnej, więc jest zdecydowanie największym przedstawicielem serii 8 od realme. Jego wymiary to 164.1 x 75.5 x 8.5 mm przy wadze 194 g. W środku umieszczone zostało ogniwo o pojemności 5000 mAh, wspierające szybkie ładowanie 18 W.



Wsparcie dla popularnych w Polsce płatności zbliżeniowych gwarantuje obecność modułu NFC, stąd też za pomocą realme 8i można szybko i wygodnie zapłacić za zakupy. Melomani docenią złącze jack 3.5 mm dla tradycyjnych słuchawek, a osoby preferujące rozwiązania bezprzewodowe, mogą skorzystać z najnowszego standardu Bluetooth 5.2. Nie zabrakło tu szybkiego i bezpiecznego czytnika odcisków palców. W modelu 8i jest on zintegrowany z przyciskiem power z boku urządzenia.



Informacje o cenach oraz dostępności realme 8i w Polsce zostaną ujawnione w dniu premiery, 6 października 2021 roku.





































