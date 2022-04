realme 9 5G - smartfon z procesorem Snapdragon 695 5G

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

realme zaprezentowała dziś najnowszy smartfon - realme 9 5G. Dzięki wiodącemu procesorowi Snapdragon 695 5G, zapewnia on wysoką wydajność i płynne działanie. Natomiast ultrapłynny wyświetlacz z częstotliwością odświeżania 120Hz gwarantuje użytkownikom doskonałe wrażenia wizualne. Dzięki zastosowaniu ośmiordzeniowego procesora Snapdragon 695 5G, który łączy dwa wysoce wydajne rdzenie Arm Cortex-A78 i osiąga taktowanie na poziomie 2,2 GHz, realme 9 5G uzyskuje najlepszą wydajność w segmencie z wynikiem 357 985 w rankingu AnTuTu. Procesor Snapdragon 695 (6 nm) zapewnia niezwykle wysoką wydajność przy jednoczesnym niskim poborze energii, co znacząco wydłuża czas pracy baterii smartfonu.







Ultrapłynny Wyświetlacz FHD 120Hz

realme 9 5G posiada 6.6-calowy wyświetlacz Ultra Smooth FHD Display z częstotliwością odświeżania 120Hz i próbkowania 240Hz, zapewniając użytkownikom doskonałe wrażenia wizualne. Dzięki jasności dochodzącej do 600 nitów i proporcjom ekranu do obudowy na poziomie 90.8%, realme 9 5G jest idealnym urządzeniem do oglądania ulubionych treści.



Design grający światłem i cieniem

W telefonie realme 9 5G zastosowano pierwszy na świecie falujący holograficzny design, tworzący niespotykaną grę światła i cienia na wzór faktury wydm piaskowych. Aby uzyskać dynamiczny efekt fali 3D, marka realme opracowała i zastosowała pierwszy w branży proces nadruku UV-nano. Smartfon będzie dostępny w dwóch wariantach kolorystycznych: czarnym i białym.



Smukła obudowa z bocznym czytnik linii papilarnych

Wykonany z niezwykłą precyzją realme 9 5G ma zaledwie 8.5 mm grubości i waży 191 g, co czyni go jednym z najcieńszych smartfonów dostępnych w swoim segmencie cenowym. Smartfon doskonale leży w dłoni, a dla wygody użytkowników wyposażono go w boczny czytnik linii papilarnych.



Dostępność i cena

Od 29 kwietnia najnowszy smartfon realme 9 5G (4GB + 64GB) za 1199 zł oraz realme 9 5G (4GB + 128GB) za 1299 PLN będą dostępne u operatora sieci Play, a także na sklep-realme.pl oraz w realmeshop.pl.



















Źródło: Info Prasowe / realme