realme C71 z potężną baterią 6000 mAh

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka realme ogłosiła dzisiaj premierę swojego najnowszego modelu realme C71, który stanowi uzupełnienie serii C. realme C71 to smartfon wyposażony w 6.72-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości 720×1604, częstotliwości odświeżania 120 Hz i maksymalnej jasności 725 nitów. Posiada czujnik odcisku palca ulokowany z boku urządzenia, wejście na karty SD i gniazdo słuchawkowe 3,5 mm. Poziom jego odporności na wstrząsy spełnia wojskowe wymogi certyfikacyjne, co oznacza, że smartfon wytrzymuje upadki z wysokości nawet 1.5 m.







realme C71 zapewnia płynne działanie dzięki chipsetowi Unisoc T7250. Urządzenie zasila bateria o pojemności 6000 mAh, która obsługuje szybkie ładowanie 45 W i zwrotne 6 W. Jest wyposażony w jedno z największych – w smartfonach tej klasy – ogniw, dzięki czemu pełne naładowanie baterii pozwoli na nawet dwa dni użytkowania urządzenia. Smartfon wykorzystuje system realme UI 6.0, oparty na Androidzie 16. Obsługuje on 4G, Wi-Fi 5 i Bluetooth 5.2.



Urządzenie wyposażone jest we wspomagany przez sztuczną inteligencję aparat główny 50 MP oraz przedni aparat do selfie 5 MP. Na tylnym panelu znajduje się również świetlny pierścień LED Pulse Light. Daje on użytkownikowi wizualne sygnały, gdy pojawiają się powiadomienia lub urządzenie wymaga ładowania.



realme C71 jest dostępny w dwóch wariantach kolorystycznych: White Swan i Forest Owl. Smartfony można znaleźć w sklepach: Media Expert, RTV Euro AGD, X-Kom, Neonet, Komputronik, Max Electro i na realmshop.pl oraz u operatora sieci Play.



W dniach od 4 lipca do 17 lipca smartfon będzie dostępny w promocyjnych cenach:

realme C71, wariant z 8 GB RAM + 256 GB – 599 zł (cena regularna: 699 PLN)

realme C71, wariant z 6 GB RAM + 128 GB – 499 zł (cena regularna: 599 PLN)

Promocja obowiązuje w każdym z wymienionych sklepów, z wyjątkiem sieci Play.





















źródło: Info Prasowe - realmy