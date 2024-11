realme GT 7 Pro - pierwszy w branży tryb fotografii podwodnej

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W erze, w której technologia fotografii smartfonowej szybko ewoluuje, realme GT 7 Pro na nowo definiuje trendy, dzięki wiodącemu sprzętowi i innowacyjnym funkcjom. Jako pierwszy smartfon realme w cenie powyżej 1000 euro, model GT 7 Pro jest pozycjonowany jako flagowiec wydajności z AI i ma na celu wprowadzenie zmian na rynku high-end, oferując niezrównane wrażenia fotograficzne. realme GT 7 Pro jest pierwszym w branży smartfonem, który obsługuje wszechstronną fotografię podwodną, automatycznie wykrywając otoczenie i przełączając się w tryb podwodny. Dzięki klasie ochrony IP69 i ultradźwiękowej technologii odcisków palców, użytkownicy mogą odblokować telefon i robić zdjęcia w wysokiej rozdzielczości pod wodą, sterując urządzeniem za pomocą dotyku.







Dźwiękowy głośnik odprowadzający wodę gwarantuje, że na GT 7 Pro nie pozostaną żadne resztki kropel, dzięki czemu idealnie nadaje się on do fotografowania podwodnych przygód, snorkelingu i dryfowania. Jednym słowem, tryb fotografii podwodnej umożliwia użytkownikom bez wysiłku uchwycić piękno podwodnego świata. Zaawansowany tryb Szybkiej Migawki AI wykorzystuje nowy silnik Sztucznej Inteligencji, obsługując do 30 zdjęć na sekundę z czasem otwarcia migawki wynoszącym nawet 1/10266 sekundy. Niezależnie od tego, czy chodzi o uchwycenie zwierząt domowych podczas zabawy, jazdy na deskorolce czy scen wyścigowych, tryb ten zapewnia niezrównaną wyrazistość zdjęć, ułatwiając użytkownikom dokumentowanie najbardziej dynamicznych momentów ich życia.



Ulepszony teleobiektyw

Wyposażony w najnowocześniejszy system potrójnej kamery, realme GT 7 Pro posiada obiektyw peryskopowy Sony IMX882 3X oraz matrycę 1/1.95, zapewniając doskonałą wyrazistość i szczegółowość odległych ujęć. Jego 120-krotny teleobiektyw o ultradługim zasięgu oraz wsparcie AI zapewniają oszałamiająco wyraźne i warstwowe obrazy. realme GT 7 Pro obsługuje także technologię AI Night Vision, zapewniając wyraźne zdjęcia nawet w warunkach słabego oświetlenia.



Debiut realme Live Photo

Najnowszy realme GT 7 Pro obsługuje funkcję Live Photo, dostępną w domyślnym albumie i na Instagramie. Za pomocą jednego naciśnięcia, użytkownicy mogą uchwycić dynamiczne obrazy, które zachowują subtelne, żywe ruchy, idealne do udostępniania na Instagramie. Od niezapomnianych scen z podróży po tętniące życiem spotkania, Live Photo tchnie życie w każde ujęcie, dodając nowy wymiar do kolekcji zdjęć użytkowników. Po raz pierwszy realme oferuje taką funkcję, otwierając przed użytkownikami nowe możliwości rejestrowania i udostępniania cennych chwil. Jako pierwszy w Europie flagowy smartfon z procesorem Snapdragon 8 Elite, realme GT 7 Pro nie tylko może pochwalić się potężną wydajnością i wyjątkowymi możliwościami Sztucznej Inteligencji, ale także zaskakuje pod względem fotografii.



Wraz z wejściem GT 7 Pro w kategorię cenową powyżej 1000 euro, realme ma zamiar zrewolucjonizować rynek smartfonów z wyższej półki i rzucić wyzwanie uznanym liderom. Ten flagowy model ma zredefiniować oczekiwania konsumentów i stać się przełomem w segmencie smartfonów premium.





















źródło: Info Prasowe - realmy