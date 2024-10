realme GT 7 Pro – flagowiec z procesorem Snapdragon 8 Elite

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

realme z dumą przedstawia telefon realme GT 7 Pro, który zostanie wprowadzony na rynek w listopadzie. GT 7 Pro będzie pierwszym na rynku europejskim flagowym sprzętem wyposażonym w najnowocześniejszy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite. To urządzenie wyznacza nowe branżowe standardy wydajności, zdecydowanie pozycjonując realme w czołówce rynku smartfonów high-end. Rewolucyjny flagowy chipset Snapdragon 8 Elite reprezentuje najpotężniejszą platformę mobilną. Zaawansowana technologia procesowa 3 nm zapewnia doskonałą wydajność energetyczną. Posiada on zupełnie nową ośmiordzeniową architekturę procesora 2+6, szczycącą się wiodącą w branży prędkością taktowania wyższą niż 4 GHz. Ta zaawansowana architektura i zoptymalizowane dostrojenie zapewniają wyjątkową moc, ustanawiając nowy standard wydajności smartfonów opartej na sztucznej inteligencji.







Jako pierwszy flagowiec wyposażony w 8 Elite debiutujący na rynku europejskim, realme GT 7 Pro ma zaprezentować najwyższą wydajność w kategorii flagowców z Androidem. Z wynikiem benchmarku AnTuTu przekraczającym 3 miliony i przewyższającym iPhone’a 16 Pro Max, to nowe urządzenie to nie tylko czysta moc. Stanowi ono płynne połączenie szybkości, wydajności i inteligentnej integracji AI. To historyczny moment, w którym wydajność urządzenia z Androidem po raz pierwszy przyćmiewa wydajność urządzenia z iOS.



W czerwcu tego roku realme wprowadziło do sprzedaży model GT 6, wskazując na powrót flagowej serii GT na globalny rynek po dwuletniej nieobecności. Teraz marka wprowadzi nową serię GT Pro, która stanowi znaczące ulepszenie i jest zupełnie nowym dodatkiem do flagowej rodziny produktów. Seria GT Pro przynosi nową falę innowacji i niespodzianek, podnosząc wydajność i na nowo definiując flagowe smartfony. Po sześciu latach rozwoju, realme ma już ugruntowaną pozycję wśród marek głównego nurtu. Teraz, pomimo presji ze strony łańcucha dostaw podnoszącego ceny i konkurencyjnego rynku, realme nie szczędziło wysiłków, aby dostarczyć prawdziwy flagowy model GT 7 Pro.





















źródło: Info Prasowe - realmy