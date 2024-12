realme GT 7 Pro znów dostępne w Polsce - do 16 stycznia w promocji

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

realme GT 7 Pro znów dostępny w Polsce – do sklepów trafiła uzupełniająca dostawa produktu po chwilowej ograniczonej dostępności na rynku związanej z ogromnym zainteresowaniem konsumentów. Co więcej, najnowszy smartfon marki można od dziś do 16 stycznia nabyć w wyjątkowej ofercie cenowej oraz w zestawie z ładowarką 120 W - realme GT 7 Pro (12/512) za 4299 PLN oraz realme GT 7 Pro (12/256) za 3999 PLN. Produkty objęte specjalną ofertą dostępne są w online’owych kanałach sprzedaży sklepów Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Komputronik, Neonet, Max Elektro, a także na Allegro oraz realmeshop.pl.









źródło: Info Prasowe / realme