realme GT Master Edition już dostępny w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

realme GT Master Edition to prawdziwy mistrz średniej półki i to nie tylko dzięki rewelacyjnemu stosunkowi ceny do możliwości. Styl, który zawdzięcza wyjątkowym pleckom wersji Voyager Grey jest nie do podrobienia. Inspirowany podróżami i wykończony wegańską skórą, GT Master Edition teraz dostępny jest również w Polsce. To jest to, czego brakowało w segmencie smartfonowych średniaków. Połączeniem wydajności układu Snapdragon 778G 5G z niepowtarzalnym i wyróżniającym go na tle konkurencji dizajnem. realme po raz kolejny sięgnęło po jeden z najbardziej innowacyjnych materiałów dostępnych na rynku – wegańską skórę. Tworzona w zrównoważony sposób na bazie włókien roślinnych jest nie tylko nowoczesna i ekologiczna, ale także praktyczna.







Chroni smartfon, zapewnia komfortowy chwyt i nie zbiera odcisków palców. W przypadku GT Master Edition wegańska skóra dostępna jest w wersji Voyager Grey (kolor szary), sygnowanej przez japońskiego projektanta przemysłowego Naoto Fukasawę.



Nowość można zakupić również w dwóch wariantach kolorystycznych wykończonych tworzywem sztucznym: białym (Luna White) oraz czarnym (Cosmos Black). Obie wersje zaspokoją gusta użytkowników preferujących bardziej tradycyjne, błyszczące wykończenie.



realme tworząc model GT Master Edition sięgnęło po najnowszy, dedykowany dla średniej półki układ Qualcomm Snapdragon 778 5G. Oferuje on osiem rdzeni CPU Kryo (1x 2,4 GHz, 3x 2,2 GHz oraz 4x 1,9 GHz) oraz GPU Adreno 642L. Wydajne serce smartfonu jest przy tym efektywnie chłodzone rozwiązaniem znanym z flagowca realme GT – miedziano-stalową płytką VC Cooling System z komorą parową. Nie zabrakło wsparcia dla komunikacji 5G, WiFi 6 oraz modułu NFC pozwalającego na realizację płatności zbliżeniowych.



Smartfon trafił do Polski w dwóch wariantach pojemnościowych: 6/128 GB oraz 8/256 GB. Pamięć wewnętrzna ROM w standardzie UFS 2.2 umożliwia dynamiczne powiększenie zasobów RAM-u – użytkownik może aktywować autorską funkcję DRE (Dynamic Ram Expansion). Zyska w ten sposób od 3 do 5 dodatkowych GB wirtualnego RAM-u, dzięki czemu aplikacje mogą być dłużej trzymane w pamięci urządzenia.



Najnowszy model z serii GT to również ekran sAMOLED z idealnym odwzorowaniem czerni i szybkim czytnikiem linii papilarnych. Przekątna 6.4”, rozdzielczość FHD+ (1080 x 2040 pikseli) i przede wszystkim wzorcowa w tej klasie sprzętu częstotliwość odświeżania 120 Hz gwarantują, że realme GT Master Edition to bardzo dobry wybór. Możliwości smartfona docenią zarówno gracze jak i osoby, które oglądają materiały wideo i przeglądają strony internetowe. Wyświetlacz o maksymalnej jasności 1000 nitów nie zawiedzie nawet w słoneczny dzień.



Wisienką na torcie w przypadku GT Master Edition jest standard ładowania baterii Super DartCharge 65 W. Średniak od realme dorównuje pod tym względem najdroższym flagowcom. Ogniwo o pojemności 4300 mAh potrzebuje zaledwie 33 minut, aby uzupełnić zasoby energii od 0 do 100%. W praktyce nawet krótkie, kilkuminutowe podłączenie smartfonu do ładowarki, daje użytkownikowi kolejne kilka godzin swobody w korzystaniu z urządzenia.



Choć na tle drogich supersmartfonów realme GT Master Edition może i nie wyróżnia się fotograficznymi możliwościami, bez wątpienia w swojej cenie jest w stanie zaoferować więcej niż można by się po nim spodziewać. Główny aparat składa się z trzech oczek, wśród których prym wiedzie 64 MP (sensor Omnivision OV64B40) z przesłoną f/1.8. Uzupełnia go moduł ultraszerokokątny 8 MP oraz dedykowane makro 2 MP. Nowy realme oferuje również aparat do selfie o potężnych możliwościach i rozdzielczości aż 32 MP (sensor Sony IMX 615).



realme GT Master Edition nie zasługiwałby na tytuły mistrza średniej półki, gdyby nie został wyceniony z właściwym dla realme umiarem. Zgodnie z filozofią marki nowy GT jest zachęcająco przyjazny dla portfela. Docenią to polscy smart shopperzy. Smartfon w wariancie 6/128 GB został wyceniony na 1499 PLN, natomiast za mocniejszą specyfikację 8/256 GB zapłacimy 1799 PLN. Co istotne, każdy z tych wariantów jest dostępny w pełnej palecie kolorystycznej (biały, czarny i szary). Wersja Voyager Grey (szary) z wegańską skórą kosztuje dokładnie tyle samo, co smartfon w tradycyjnym wydaniu.



Dodatkowo w dniach 6-7 września, a więc z okazji premiery urządzenia w Polsce, realme GT Master Edition 8/256 GB będzie dostępny w specjalnej promocji flash sale za 1599 PLN. Promocja obejmuje wszystkie wersje kolorystyczne.



realme GT Master Edition można nabyć w sklepach: RTV Euro AGD, Media Expert, Neonet, x-kom, Komputronik, Morele, Empik oraz Sferis. Mają go w swojej ofercie także partnerskie sklepy internetowe marki realme: sklep-realme.pl oraz realmeshop.pl. Smartfon trafił również do sieci T-Mobile oraz Play.





































Źródło: Info Prasowe / realme