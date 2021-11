realme GT NEO 2 już 15 listopada w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

realme, najszybciej rosnąca marka mobilna na świecie, zapowiedziało premierę smartfona realme GT NEO 2 w Polsce na 15 listopada. realme GT NEO 2 to trzeci smartfon z serii GT, który debiutuje nad Wisłą. Po superwydajnym realme GT ze Snapdagonem 888 oraz wizjonerskim modelu GT Master Edition, nadchodzi smartfon będący czymś pośrodku – atrakcyjnie wycenioną alternatywą dla flagowców. Urządzeniem oferującym konkurencyjną wydajność, topowej klasy ekran, a także wpadający w oko, kolorowy oraz nowatorski (NEO) dizajn. Połączenie procesora Qualcomm Snapdragon 870 5G z autorskim systemem chłodzenia sprawia, że zakochają się w nim gracze – ograniczono do minimum zjawisko throttlingu.







Smartfon sprzyja też wszystkim fanom multimedialnej rozrywki, dzięki wykorzystaniu imponującego ekranu AMOLED E4 firmy Samsung o przekątnej 6,62” oraz wydłużeniu czasu pracy na jednym cyklu ładowania. Bateria ma pojemność aż 5000 mAh i wspiera standard ładowania Super Dart Charge 65 W.



Najwyższej klasy podzespoły to nie wszystko. realme GT NEO 2 zaprojektowany został z myślą o tym, aby przyciągać wzrok oraz emanować barwną witalnością. Dizajn inspirowany jest naturą, co szczególnie zaznacza się w jednej tego typu na rynku smartfonów, zielonej wersji kolorystycznej (NEO Green). Dostępny będzie również w kolorach: czarnym oraz niebieskim.



Do Polski realme GT NEO 2 zawita w poniedziałek, 15 listopada o godzinie 11:00, otwierając nowy rozdział w historii marki w naszym kraju. Smartfon odniósł już sukces w Chinach, gdzie bardzo szybko osiągnął pułap miliona sprzedanych egzemplarzy i podbił serca użytkowników.





























Źródło: Info Prasowe / realme