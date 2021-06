realme GT oficjalnie zadebiutował

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

realme, najszybciej rozwijająca się marka smartfonów na świecie, oficjalnie wprowadziła do Polski swojego tegorocznego flagowca z procesorem Snapdragon 888 5G - model realme GT. Inauguruje on serię smartfonów GT, której wyróżnikiem będą: inspirowany prędkością dizajn, doskonała wydajność oraz niezwykle atrakcyjne ceny. Globalnej premierze realme GT towarzyszy prezentacja nowej strategii marki dla segmentu urządzeń AIoT oraz trzech zupełnie nowych urządzeń – zegarków realme Watch 2 i Watch 2 Pro oraz odkurzacza automatycznego realme TechLife Robot Vacuum.







Oparty na układzie Qualcomm Snapdragon 888 5G realme GT, nawiązuje stylistyką do samochodów sportowych grand tourer (GT). Ucieleśniając ideę potężnej mocy zamkniętej w wizualnie atrakcyjnej formie, realme GT łączy w sobie najwydajniejszy procesor mobilny na rynku oraz dizajn inspirowany motoryzacją w najbardziej ekskluzywnym wydaniu.



Inspirację kulturą GT widać w wyjątkowym, czarno-żółtym wariancie kolorystycznym Racing Yellow, wykończonym ekskluzywną, żółtą skórą wegańską Pinatex. Została ona stworzona na bazie włókien roślinnych pozyskanych z liści ananasa. Edycja Racing Yellow wykorzystuje nowatorską technologię łączenia skóry z tworzywami sztucznymi, aby osiągnąć charakterystyczny układ wyraźnego kontrastu kolorów. Prezentuje się luksusowo, ale ma też walory czysto użytkowe. Plecki ze skóry Pinatex nie zbierają odcisków palców, zapewniają komfortowy chwyt i dobrze chronią smartfon przed porysowaniem. realme GT w Polsce dostępny będzie również w klasycznym, niebieskim wariancie Speed Blue z motywem strzały, w którym tył urządzenia chroniony jest twardym szkłem 3D.



Procesor Snapdragon 888 5G będący sercem modelu GT, współpracuje z pamięcią RAM LPDDR5 3200 MHz oraz pamięcią masową w topowym standardzie UFS 3.1, zapewniając absolutnie flagową wydajność urządzenia. realme GT posiada również autorski system chłodzenia Stainless Steel Vapour Cooling, który skutecznie odprowadza ciepło i ma efektywność nawet o 50% wyższą niż rozwiązania oparte na miedzi. Dzięki temu smartfon może w pełni wykorzystać moc obliczeniową flagowego układu firmy Qualcomm, co docenią szczególnie entuzjaści gier mobilnych.



Specyfikację realme GT uzupełniają:

· Ekran sAMOLED 6.4” firmy Samsung odświeżany z częstotliwością 120 Hz z czytnikiem linii papilarnych;

· Bateria 4500 mAh wspierająca standard SuperDart Charge 65 W, o czasie ładowania od 0 do 100% wynoszącym zaledwie 35 minut;

· Tryb GT podnoszący wydajność smartfonu w najbardziej wymagających grach oraz aplikacjach;

· Potrójny aparat główny z sensorem 64 MP (Sony IMX 682), wspierany przez obiektyw ultraszerokokątny 8 MP oraz 2 MP makro;

· Aparat do selfie 16 MP (Sony IMX471);

· Wsparcie dla technologii 5G w standardzie DSDS (Dual Sim Dual Standby), najszybszego dostępnego na rynku standardu komunikacji Wi-Fi (6E), Bluetooth 5.2 oraz NFC;

· Głośniki Dolby Atmos Dual Stereo oraz wyjście jack 3.5 mm dla osób preferujących klasyczne słuchawki przewodowe;

· System operacyjny Android 11 z nakładką realme UI 2.0. Dzięki udziałowi realme w programie Android 12 Developer Preview Program już wkrótce posiadacze realme GT będą mogli testować najnowszą wersję systemu - Android 12 Beta 1.



realme GT poza topową wydajnością oraz odważnym wzornictwem, zaoferuje polskim użytkownikom bardzo konkurencyjne ceny wobec innych smartfonów opartych na procesorze Snapdragon 888 5G. Aspiruje tym samym do roli zabójcy flagowców.



Wariant kolorystyczny Racing Yellow o pojemności 12/256 GB trafi do sprzedaży już 22 czerwca w cenie 2499 PLN. W ramach przedsprzedażowej promocji klienci, którzy zamówią smartfon między 15 a 21 czerwca, otrzymają słuchawki realme Buds Air Pro (kolor biały) o wartości 349 PLN. Smartfon w tej wersji można będzie zakupić w sieciach RTV Euro AGD, Media Expert, X-KOM, Komputronik, Neonet oraz w sklepach partnerskich realmeshop.pl i sklep-realme.pl. Pojawi się również w ofercie operatora T-Mobile.



realme GT w wariancie kolorystycznym Speed Blue o pojemności 8/128 GB trafi do sprzedaży 22 czerwca i będzie dostępny w Polsce wyłącznie w ofercie Allegro. Jego cena została ustalona na poziomie 2299 PLN, jednak w dniu startu sprzedaży planowana jest bardzo atrakcyjna promocja.







































Źródło: Info Prasowe / realme