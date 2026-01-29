realme P4 Power 5G z potężną baterią 10001 mAh

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

realme zaprezentowało dziś w Chinach swój najnowszy smartfon – model P4 Power 5G. Powstanie tak wytrzymałego urządzenia oznacza wkroczenie branży w nową erę energetyczną: użytkownicy zyskują pierwszą na świecie baterię o pojemności 10 001 mAh. To jednocześnie kamień milowy w rozwoju serii P: bezprecedensowo długi czas pracy możliwy jest dzięki najwydajniejszej na świecie baterii, a wszystko zamknięte w nowoczesnej, estetycznej obudowie. Ogniwo zastosowane w P4 Power 5G jest niemal dwukrotnie większe od standardowych baterii w smartfonach. Dzięki wykorzystaniu anody krzemowo-węglowej nowej generacji oraz zaawansowanej konstrukcji ochronnej C Pack i F Pack inżynierom udało się zachować smukłą sylwetkę urządzenia. Obudowa o grubości zaledwie 9.08 mm i wadze 219 g zapewnia rzadko spotykany balans między gigantyczną pojemnością a ergonomicznym w użyciu sprzętem.







Moc realme P4 Power 5G to niejedyny wyróżnik: smartfon cechuje się też ekstremalną odpornością. Pracuje niezawodnie w temperaturach od -30°C do 56°C, a bezpieczeństwo korzystania z niego potwierdza certyfikat TÜV. To pierwszy smartfon z ogniwem tej klasy, który pomyślnie przeszedł rygorystyczne testy nacisku, upadków i przeładowania. Inteligentne zarządzanie energią sprawia, że bateria zachowuje ponad 80% swojej pierwotnej kondycji nawet po 8 latach użytkowania i 1650 cyklach ładowania.



Mimo ogromnej pojemności baterii proces uzupełniania energii jest błyskawiczny. Dzięki technologii szybkiego ładowania 80 W poziom 50-proc. naładowania można osiągnąć w zaledwie 36 minut. Dodatkowo realme wprowadza najszybsze na świecie ładowanie zwrotne o mocy 27 W, które pozwala błyskawicznie uzupełnić poziom energii w innych akcesoriach i urządzeniach. realme P4 Power 5G wyznacza nowy poziom niezawodności. Smartfon powstał z myślą o użytkownikach, którzy nie uznają kompromisów i chcą jak najdłużej korzystać ze sprzętu bez ponownego ładowania.





























źródło: Info Prasowe - realmy