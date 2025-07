realme wprowadza aktualizację UI 7.0 w serii GT 7

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Marka realme ogłosiła, że wprowadza długo wyczekiwaną aktualizację oprogramowania realme UI 7.0 w serii GT 7, co dzięki innowacjom opartym na sztucznej inteligencji oraz płynnemu działaniu znacznie poprawi komfort użytkownika. Smartfon GT 7 Pro z procesorem Snapdragon 8 Elite, dostępny na rynku od listopada 2024 r., jako pierwszy zyska zaktualizowany system operacyjny. Następne urządzenia z tej serii – realme GT 7 i GT 7T – wyposażone w procesory Dimensity 9400e i Dimensity 8400-Max będą aktualizowane niedługo po GT 7 Pro. Modele GT 6 i GT 6T – znane ze swojej przystępnej ceny oraz szerokiej funkcjonalności – znajdują się na kolejnych miejscach. Producent nie ujawnił do tej pory dokładnych dat oraz całkowitej listy urządzeń, które zyskają aktualizacje.







realme UI 7.0 ma za zadanie zrewolucjonizować sposób korzystania ze smartfonów dzięki zaawansowanym możliwościom sztucznej inteligencji. Bazuje on na rozwiązaniach zastosowanych w poprzedniej wersji – realme UI 6.0 – w której wprowadzono takie funkcje jak np. optymalizacja zasobów oparta na sztucznej inteligencji.



Chociaż konkretne funkcje pozostają obecnie tajemnicą, spodziewaną zmianą są aktualizacje wspomagające integrację z Androidem 16: dzięki ulepszonym funkcjom kontroli polityki prywatności, zoptymalizowanemu zarządzaniu baterią oraz ulepszonym protokołom bezpieczeństwa chroniącym przed złośliwym oprogramowaniem.



Z wielką niecierpliwością czekamy, by móc przedstawić kolejne informacje na temat poprawy kompatybilności urządzeń i szczegółowych funkcji, które zostaną udostępnione jesienią bieżącego roku.















źródło: Info Prasowe - realmy