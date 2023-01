realme zaprasza na finał Polish F1 Series w Gdańsku

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

realme ma przyjemność poinformować, że już jutro rozpoczynają się finałowe rozgrywki piątego sezonu Polish F1 Series. Zmagania najlepszych kierowców e-F1 będzie można oglądać w Kinguin Esports Lounge w Galerii Metropolia w Gdańsku od godziny 15:00 w sobotę 21 stycznia do godziny 17:15 w niedzielę 22 stycznia. Impreza jest w pełni otwarta, wejście darmowe dla wszystkich chętnych gości, a na uczestników wydarzenia czekają liczne atrakcje – w tym konkurs, którego zwycięzcy otrzymają nagrody ufundowane przez markę. realme gorąco zachęca wszystkich fanów F1, a także e-sportu do kibicowania czołowym kierowcom e-bolidów w Polsce! Finał Polish F1 Series w Gdańsku jest pierwszym simracingowym wydarzeniem o takiej skali na Pomorzu.







W sobotnie popołudnie odbędą się kwalifikacje oraz wyścig w Bahrajnie. Po krótkiej przerwie organizatorzy zmagań zaplanowali kwalifikacje oraz sprint w Brazylii. Wyniki sprintu, tak jak w prawdziwej F1, będą determinować ustawienie na starcie wyścigu. W niedzielę kierowcy e-bolidów zmierzą się na torze w Brazylii. Następnie odbędą się kwalifikacje, sprint oraz wielki finał piątego sezonu, czyli Grand Prix Abu Zabi! Co ważne, każdy ma możliwość doświadczyć sportowych emocji, ponieważ Finał jest w pełni otwarty dla publiczności, a wejście całkowicie darmowe!



Jako partner Polish F1 Series, realme przygotowało wyjątkowy konkurs, w którym uczestnicy obecni w Kinguin Esports Lounge w Galerii Metropolia w Gdańsku będą mogli wygrać m.in. smartwatch marki oraz bezprzewodowe słuchawki. Regulamin konkursu dostępny jest TUTAJ.



























Źródło: Info Prasowe / realme