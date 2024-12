realmy - smartfon zmieniający kolor pod wpływem zimna

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

realme ma przyjemność zaprezentować serię realme 14 Pro, zawierającą pierwszy na świecie smartfon zmieniający kolor pod wpływem zimna. Zaprojektowany wspólnie z renomowanym skandynawskim studiem wzornictwa przemysłowego Valeur Designers, realme 14 Pro Series prezentuje charakterystyczną perłową teksturę, innowacyjną technologię zmiany koloru reagującą na temperaturę, płynnie zakrzywiony wyświetlacz oraz system potrójnej lampy błyskowej. Jest to kolejne arcydzieło w linii urządzeń premium z serii numerycznej od realme. Seria realme 14 Pro wprowadza innowacyjną, wrażliwą na zimno technologię zmiany koloru, co jest pierwszym tego typu rozwiązaniem w branży smartfonów. Wykorzystuje ona zaawansowane pigmenty termochromowe, które reagują na zmiany temperatury. Gdy temperatura spada poniżej 16°C, tylna obudowa telefonu zmienia kolor z perłowej bieli na żywy niebieski, wracając do pierwotnego stanu się wraz ze wzrostem temperatury otoczenia.







Aby na nowo zdefiniować modne wzornictwo telefonów, realme nawiązało współpracę ze studiem Valeur Designers, wiodącą marką w dziedzinie skandynawskiego wzornictwa przemysłowego, w ramach najnowszej współpracy z serią 14 Pro. Prowadzone przez znanego projektanta Torstena Valeura, to cenione studio prowadzi 29-letnią współpracę z kultową marką Bang & Olufsen, tworząc ponadczasowe elementy elektroniki użytkowej, które są przykładem kunsztu duńskiego rzemiosła.



Inspirowana cudami oceanu, seria 14 Pro charakteryzuje się unikatowym perłowym wzornictwem. Ekskluzywny wariant kolorystyczny Pearl White charakteryzuje się naturalną, przypominającą muszlę teksturą, smukłym, poczwórnie zakrzywionym profilem i efektownym perłowym połyskiem. Zapierający dech w piersiach połysk jest wzmocniony przez dodanie organicznego proszku z muszli, uzupełnionego wygodnym matowym wykończeniem, zapewniającym doskonały, przyjazny dla skóry dotyk.



Kolejną cechą wyróżniającą serię 14 Pro jest charakterystyczny wzór. Tak jak żadne dwie muszle nie są identyczne, tak żadne dwie tylne obudowy smartfonów realme w wersji Pearl White nie są takie same, czyniąc każde urządzenie unikalnym przedłużeniem indywidualności jego właściciela.



Kontynuując ustanawianie standardów branżowych, realme wprowadziło oszałamiający, poczwórnie zakrzywiony wyświetlacz, dzięki czemu 14 Pro+ jest jedynym smartfonem w swoim segmencie z innowacyjnym kształtem ekranu. Tradycyjnie zarezerwowany dla flagowych modeli, poczwórnie zakrzywiony ekran realme 14 Pro+ minimalizuje ramki i poprawia wrażenia z przesuwania krawędzi, osiągając imponujący stosunek ekranu do obudowy na poziomie 93,8%. Czyni go to najbardziej płynnym wyświetlaczem na jakimkolwiek smartfonie realme.



realme 14 Pro+ posiada inauguracyjny system potrójnej kamery i potrójnej lampy błyskowej. Dzięki innowacyjnej technologii "MagicGlow", pierwszej tego typu w branży, nocne portrety stają się jeszcze bardziej wyjątkowe. System ten automatycznie dostosowuje odcienie skóry w trudnych warunkach oświetleniowych, zapewniając naturalne i piękne nocne portrety. realme 14 Pro+ doskonale odpowiada na różnorodne potrzeby społeczne i styl życia młodych użytkowników, oferując im narzędzie do tworzenia niezapomnianych wspomnień.



Seria 14 Pro to nie tylko kwestia estetyki; została zaprojektowana z myślą o trwałości. Dzięki klasom odporności na kurz i wodę, IP66, IP68 i IP69, może wytrzymać zanurzenie w wodzie na głębokość 1.5 metra przez godzinę, zachowując pełną funkcjonalność. Urządzenie posiada również certyfikat TÜV Rheinland jako wytrzymały smartfon, zapewniając spokój ducha przed przypadkowymi upadkami i narażeniem na działanie wody pod różnymi kątami.

















źródło: Info Prasowe - realmy