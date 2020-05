uRage SOUND Z 700 7.1 – czyli nowe słuchawki dla graczy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Najnowsze słuchawki od uRage zostały wyposażone w dynamiczny i w pełni stereofoniczny zestaw słuchawkowy do gier 7.1. Zapewniają one wirtualny dźwięk przestrzenny, który odróżnia głębokie tony niskie i wyraźne tony wysokie poprzez drgania, co jest możliwe za sprawą wbudowanych silniczków. Słuchawki posiadają regulację głośności, wyciszenie mikrofonu i przełącznik drgań tonów niskich zintegrowany w kablu, który ma 2,2 m. Posiada on elastyczną osłonę z tkaniny zapewniającą dodatkową ochronę przed zgięciem. Dla komfortu użytkowania został poprowadzony tylko z jednej strony.







Najnowsze słuchawki od uRage posiadają regulowany pałąk na głowę i wysięgnik mikrofonu, a także nauszniki wyścielone tkaniną. Dodatkowo zostały wyposażone w podświetlenie RGB. Działają z systemami operacyjnymi Windows 10/8/7/Vista/XP.



Sugerowana cena sprzedaży słuchawek, to 219 PLN.































Źródło: Info Prasowe / Hama