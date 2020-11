Strona 1 - Świat gier VR krok po kroku

Świat gier VR krok po kroku

Czym Jest VR?

Gry VR to termin, który coraz częściej pojawia się już nie tylko w rozmowach specjalistów od nowoczesnych technologii, ale także wśród fanów rozrywki cyfrowej. Czym dokładnie jest VR i dlaczego świat gier tak szybko i drastycznie zmienia się dzięki temu fenomenowi?



Określenie VR jest używane do opisania nowej generacji gier komputerowych z technologią wirtualnej rzeczywistości (ang. virtual reality), która gwarantuje graczom prawdziwie wciągającą rozrywkę z pierwszoosobowej perspektywy. Uczestnicy doświadczają i wpływają na środowisko gry za pomocą różnych urządzeń i akcesoriów do gier, w tym zestawów VR, rękawiczek wyposażonych w czujniki sensoryczne, kontrolerów ręcznych i nie tylko.



W gry wirtualnej rzeczywistości można grać na samodzielnych systemach, specjalistycznych konsolach do gier lub na wyjątkowo zaawansowanych laptopach i komputerach PC, które mogą zasilać zestawy VR, takie jak Oculus Rift. Za produkcję i rozwój tego ostatniego odpowiada nie kto inny jak Facebook.





Jak Działa Technologia VR?

Rewolucja w grach

Jak już wspominaliśmy, VR wymaga kilku urządzeń, takich jak gogle VR, komputer lub smartfon, bądź inne urządzenie, służące do stworzenia środowiska cyfrowego. W niektórych przypadkach potrzebne będą także urządzenia śledzące ruch. Zwykle zestaw VR wyświetla zawartość gry przed oczami użytkownika, podczas gdy kabel (HDMI) przenosi obrazy na ekran z komputera. Alternatywną opcją są zestawy współpracujące ze smartfonami, takimi jak Google Cardboard i GearVR, które działają zarówno jako wyświetlacze, jak i źródła treści VR.Niektórzy sprzedawcy stosują specjalne soczewki do zamiany jednopłaszczyznowych obrazów na te trójwymiarowe. Zwykle za pomocą urządzeń VR uzyskuje się pole widzenia 100/110 stopni. Następną kluczową cechą jest liczba klatek na sekundę, która powinna wynosić co najmniej 60, po to, aby wirtualne symulacje wyglądały wystarczająco realistycznie.Wirtualna rzeczywistość, choć znajduje zastosowanie w wielu sferach życia człowieka, w tym w medycynie i edukacji, największą rolę odegrała jednak w sektorze gier. VR jest uważany za jeden z najgorętszych tematów w trendach rozrywkowych, przykuwając uwagę co raz to większej ilości producentów gier na rynku.Rzeczywistość wirtualna oferuje wiele korzyści, których standardowe gry nie są w stanie zapewnić graczom. Tytuły VR umożliwiają zabawę w czasie rzeczywistym, wzbogacając środowisko wybranej gry. Rozszerzona rzeczywistość jest dostępna w dowolnym miejscu i czasie, przez co zwiększa swoją atrakcyjność i retencję wśród graczy. Przeciętna gra VR jest bardziej atrakcyjna niż gierka jej pozbawiona. Wynika to z możliwości budowania prawdziwych, niemalże fizycznych doświadczeń jaką otrzymują gracze.To właśnie z wyżej wymienionych powodów urządzenia VR używane w branży gier są wyposażone w interaktywne oprogramowanie. Gry VR można doświadczać lub kontrolować za pomocą ruchu ciała. W ten sposób użytkownik z zestawem do rzeczywistości wirtualnej może poruszać się po wykreowanym świecie. Ponadto, użytkownik może wchodzić w interakcje z trójwymiarowymi postaciami, które pojawiają się na ekranie.



Ten całkiem nowy trend już teraz nieodwracalnie zmienia świat gier. Oczekuje się, że rynek gier VR osiągnie wartość szacowaną na 92,31 mld USD do 2027 roku. Nowa era VR rozpoczęła się po wprowadzeniu pierwszych prototypów Oculus VR i Samsung Gear VR, które pojawiły się na rynku w okolicach 2015 roku. Niespełna 5 lat później, VR jest uważany za jeden z najbardziej obiecujących trendów w branży rozrywki cyfrowej.





VR jako klucz do wspaniałej rozrywki



Potęga technologii VR przekształca świat rozrywki w szerokim tego słowa znaczeniu - nie tylko gry na konsole i komputery przechodzą rewolucję, ale również kasyna internetowe. Już dziś operatorzy hazardu w sieci proponują graczom wciągające, interaktywne doświadczenia, które na myśl przywodzą wizyty w tradycyjnych, naziemnych kasynach.



Dzięki ogromnemu postępowi w oprogramowaniu i urządzeniach VR, kasyna wykraczają poza przeciętne interfejsy i przenoszą graczy bezpośrednio do sali z krupierem. Korzystając z zestawu VR i kompatybilnej platformy VR iGaming, użytkownicy mogą cieszyć się realistycznym, trójwymiarowym doświadczeniem w kasynie i wdawać się w interakcje z innymi graczami w czasie rzeczywistym.



Gracze w kasynach VR zagrają na realistycznych automatach do gry, zasiądą przy stołach do gry w pokera lub ruletkę, a nawet zagrają z użyciem własnych żetonów i porozmawiają z innymi graczami. Możliwości jest wiele!





Przyszłość gier VR



Współczesne zestawy VR Vive czy Oculus wymagają do działania wysokiej klasy komputerów, przez co są niedostępne dla bardziej okazjonalnych graczy. Dla porównania, zestaw Plastation Station VR firmy Sony jest kompatybilny z powszechnie dostępną konsolą PS4, dzięki czemu koszt całej wyprawki gracza jest znacznie niższy. Ponadto, ułatwia nam to rozpoczęcie samej zabawy, gdyż wszyscy użytkownicy Play Station są zaznajomieni z podstawowymi funkcjami systemu.



Czy VR kiedykolwiek przejmie całkowicie świat gier, sprawiając, że tradycyjne gry na PC i konsole znikną z rynku? Jest to raczej mało prawdopodobne. Wiele gier, które pojawiły się już w systemach VR, takich jak Lucky’s Tale na Oculus Rift, zostało skrytykowanych przez graczy za to, że nie wykorzystują w pełni możliwości tych systemów.



Obecnie wydaje się bardziej prawdopodobne, że tytuły VR będą nadal sąsiadować z konwencjonalnymi grami. Jednak, z pewnością, producenci gier i specjaliści od nowoczesnych technologii będą stale rozbudowywać i usprawniać możliwości VR dla graczy spragnionych najlepszych wrażeń.