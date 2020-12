Strona 1 - Czy da się zdobyć unikalne skiny grając w CS:GO?





Czy da się zdobyć unikalne skiny grając w CS:GO?

to ostatnia część serii jednej z najbardziej popularnych taktycznych strzelanek dla wielu graczy. CS:GO swoją popularność zawdzięcza świetnie zbalansowanej rozgrywce oraz specyficznej krzywej uczenia się występujących mikro- i makro-mechanik gry zapewniającej dziesiątki godzin zabawy zarówno nowym graczom, jak i starym weteranom.jest też znany jako najciekawiej przemyślana implementacja półotwartej ekonomii dóbr cyfrowych. W CS:GO skiny, bo to o nich głównie mowa, nie mają żadnego wpływu na obrażenia, szybkostrzelność czy też celność broni. Jedyne, co zmieniają, to wygląd.Jak więc to możliwe, że niektóre z nich kosztują po kilka lub kilkanaście tysięcy złotych?







Kwestia rzadkości

Sposoby na skina

Choć prawdą jest, że skórki do CS:GO potrafią być niesamowicie drogie (np. M4A4 | Howl z bardzo rzadkimi naklejkami iBUYPOWER rzekomo został sprzedany za 100 tysięcy dolarów), to zdecydowana większość jest bardzo tania lub wręcz bezwartościowa.Mówiąc o rzadkości skinów z CS:GO, dzielimy je na podstawowe 7 kategorii. Najczęstsze i w zasadzie warte maksymalnie kilka groszy są skiny o jakości Konsumenckiej, oznaczone kolorem białym. Prawie każdy drop po grze to skin z tej kategorii. Następnie, trochę rzadsze, ale nadal wszechobecne, są skiny jakości Przemysłowej, oznaczone jasnoniebieskim kolorem. Skiny z obu grup często wykorzystywane są do kontraktów wymiany Trade-Up.Nieco rzadsze skórki o Wojskowej jakości, oznaczone kolorem ciemnoniebieskim, są pierwszą kategorią rzadkości wypadającą również ze skrzynek. Ich wartość zamyka się w kilku złotych. Zakazane fioletowe skiny po grze wypadają bardzo rzadko, jednak nadal są dość często zdobywane jako nagroda za otwarcie skrzynki. Wśród nich znaleźć można rarytasy warte nawet kilkadziesiąt złotych. Różowe Poufne skiny wypadają w zasadzie wyłącznie ze skrzynek. Szansa na otrzymanie takiego skina przy otwarciu case’a to około 3%, a ich wartość uzależniona jest w dużej mierze od broni, do której pasują. W tej kategorii można niekiedy znaleźć popularne skiny o niskim zużyciu o wartości nawet blisko stu złotych.Kolejne dwie kategorie to najrzadsze z najrzadszych. Czerwone Tajne skiny wypadają wyłącznie ze skrzynek, na co szansa wynosi około 0,64%. Dobrze trafiony Tajny skin potrafi kosztować kilkaset złotych. Żółte skiny, jeszcze bardziej ulotne, to noże i rękawiczki. Statystycznie trzeba otworzyć około 300 skrzynek, by otrzymać przedmiot z tej kategorii. Wartość? W najgorszym wypadku paręset złotych, w najlepszym dwie lub trzy średnie pensje w Polsce.By zdobyć jakiekolwiek skiny wystarczy grać. Jednak co zrobić, by zdobić unikalnego skina? Istnieje kilka metod.Po pierwsze wspomniany wcześniej system Trade-Up. Jest to system wymiany 10 skinów niższej jakości na jeden skin wyższej. Tak więc gracz może przekuć 10 broni przemysłowej jakości na jedną niebieską skórkę wojskowej jakości. Najwyższa jakość, jaką można w ten sposób osiągnąć, to Tajne skiny (czerwone). Nie da się natomiast zdobyć noża, kontrabandy ani pamiątkowej skórki, a to te przedmioty są najwięcej warte.Najprostszy sposób na zdobycie takiego przedmiotu? Zwyczajnie kup skiny na Rynku Społeczności Steam lub na jednym z wielu marketów niezależnych od Valve. Obie te opcje mają naturalnie swoje plusy i minusy.Rynek Społeczności Steam charakteryzuje się wysokim bezpieczeństwem. Automatyzacja większości procesów handlowych oraz utrzymywanie ich wewnątrz kontrolowanego środowiska Steam minimalizuje zagrożenia ze strony oszustów. Minusem jest sposób, w jakich działa Steam Wallet. Wszelkie środki raz wpłacone na portfel połączony z kontem użytkownika zostają w ekosystemie Steama. Można wydać je na nowe skiny, paczki kart Steam lub gry w cyfrowym sklepie. Nie ma natomiast żadnego bezpośredniego sposobu na wypłatę. Jednocześnie, ceny na Rynku Społeczności Steam są najwyższe wśród wszystkich platform.Na pomoc przychodzą wspomniane wcześniej rynki niezależne, takie jak niemiecki SkinBaron czy też polski Skinwallet. Ceny są tam niższe, same markety oferują szeroki wachlarz opcji wpłaty oraz wypłaty środków. Niestety, na niewprawionych handlarzy skinami czyhają oszuści oraz łowcy danych.Ostatnią alternatywą jest wejście w świat zawodowych handlarzy skinów i inwestorów. Jest wiele społeczności zbudowanych wokół bezpośredniego handlu (na który Steam pozwala) na serwisach takich jak Reddit czy funkcjonujących jako Discordowe serwery. Trzeba tylko pamiętać, że każda z tych społeczności ma swoje pisane i niepisane zasady, z którym trzeba się zapoznać przed przystąpieniem do handlu.