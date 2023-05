Genesis - podkładki serii CARBON i POLON

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Genesis CARBON 400 XXL LOGO

Podkładka pod mysz... Wydawać by się mogło, rzecz banalna. Jeszcze dwadzieścia lat temu wystarczał gładki blat biurka, by gumowana kulka odpowiedzialna za zbieranie informacji o ruchu naszej ręki, w miarę precyzyjnie przenosiła go na kursor wyświetlany na naszym monitorze. Trzeba było jednak dbać o czystość tej powierzchni, by zbyt szybko kurz i okruchy nie tworzyły na rolkach zgubnego "koca", który trzeba było okresowo zdzierać paznokciem, by ten nie blokował płynności działania. Później pojawiły się pierwsze gryzonie z optycznym i laserowym odczytem ruchu podłoża i tutaj jego czystość nie grała już tak dużej roli, ale za to zaczęto zwracać uwagę na opory przesuwania myszy po podłożu, a jednocześnie nie mogło ono być zbyt gładkie, by nie tworzyło świetlnych refleksów, działających zgubnie na odczyt sensorów, które "głupiały" na blatach z wysokim połyskiem politury lub szklanych lub foliowych podkładkach. Firmy prześcigały się w pomysłach na nowe materiały, z których produkowano dedykowane podkładki pod myszki, reklamując je, jako jedynie słuszne rozwiązania pod określone rodzaje optyki urządzeń śledzących ruch gryzoni.



Z czasem jednak precyzja pracy sensorów stawała się coraz lepsza, więc większą uwagę zaczęto przywiązywać do materiałów redukujących tarcie, co miało przekładać się na niższy czas reakcji gracza, a to oznaczało lepsze wyniki w rozgrywkach. W tym czasie powstało dużo podkładek "stałych", co oznacza płaską, twardą powierzchnię z tworzyw sztucznych lub metalu, pokrytych wstępnie teflonem (ten jednak dość szybko się ścierał, matowiejąc stawiał już większe opory), a następnie innymi "kosmicznymi", bardziej trwałymi materiałami, stanowiącymi tajemnicę producenta. Sam od dłuższego czasu takiej używam w postaci modelu Cooler Master Masteraccessory RGB Hard Gaming Mouse Pad (rany, to już sześć lat) i wciąż działa poprawnie. Jednak rozwiązania tego typu miały jedną zasadniczą wadę... Dość wysoką cenę. Tanie, twarde podkładki zazwyczaj szybko traciły swoje "magiczne" zdolności unoszenia myszy nad powierzchnią roboczą, natomiast te firmowe, stricte dedykowane graczom kosztowały mały woreczek pieniędzy.



I tutaj ktoś poszedł po rozum do głowy i powrócił do korzeni mysich podkładek, a mianowicie do materiału tekstylnego, bo kiedyś, jeśli mysz optyczna "fisiowała" na blacie biurka, to wystarczyło przykryć go kawałkiem tekstylium wyciętego np. ze starych dżinsów i wszystko hulało, jak trzeba :) Oczywiście z czasem brzegi zaczynały się strzępić, opory "szorowania" myszą nie powalały precyzją, a stabilność całej konstrukcji trudno było uzyskać bez kleju i gumy. W sklepach zaczęły się pokazywać już bardziej zaawansowane wersje takich domowych rozwiązań w postaci cienkiej warstwy tekstylnej tkaniny, podklejonej do piankowej podstawy, która miała działać antypoślizgowo. Niestety jakość tego typu wynalazków szybko redukowały nasze nadgarstki, które zawijały krawędzie materiału i po kilku miesiącach ich wizualna atrakcyjność, szybko spadała. W droższych produktach próbowano sytuację ratować żelowymi podkładkami pod nadgarstki, które miały nas uchronić przed chorobą nadgarstka "tenisisty", jak i właśnie zapobiegać uszkodzeniom krawędzi mysiego padu.



I w ten sposób dotarliśmy do czasów obecnych, gdzie na naszych życiowych doświadczeniach, producenci zaczęli opracowywać tekstylne "konstrukcje", korzystając z najnowszych wynalazków, zaawansowanych splotów i chemii impregnującej włókna materiałów. Dziś wybór mysich podkładek jest ogromny, ale ja chciałbym Wam przedstawić najnowsze odsłony znanego producenta gamingowych rozwiązań - marki Genesis, który przesłał mi trzy próbki swoich najnowszych serii CARBON oraz POLAR. Producent ten ma ogromną gamę padów pod nasze gryzonie, więc wchodząc na ich stronę na pewno znajdziemy coś w określonym rozmiarze na nasze biurko, ciekawej grafiki, jak i rodzaj materiału, z którego wykonano powierzchnię roboczą.





Jako pierwszą z nadesłanych podkładek, zaprezentuję wam model, który mi osobiście przypadł najbardziej do gustu. Co prawda utrzymanie czystości na jego biało, jasnoszarej powierzchni nie będzie łatwe w dłuższym użytkowaniu, ale zarówno rozmiar, jak i przyjemne prowadzenie gryzonia po przyjemnym w dotyku materiale spowodowało, że najdłużej testowałem właśnie ten egzemplarz.CARBON 400 XXL LOGO... Jak przewrotne potrafią być nazwy towarów. Niby CARBON (węgiel), a jednak biały. Bardziej pasowała by tu nazwa serii POLAR, ale tak ktoś zadecydował. To oczywiście jedna z wersji tego produktu, po którego rozwinięciu na biurku zobaczymy duże, szarawe logo Genesis na białym tle powierzchni roboczej. Osiemdziesiąt centymetrów szerokości i trzydzieści głębokości, daje nam naprawdę sporo miejsca na zamaszyste ruchy muszą, a i zmieścimy na niej naszego laptopa lub klawiaturę.Producent nie ujawnia, z jakiego dokładnie materiału stworzono powierzchnię pada, ale podkreśla się, że użyto specjalnych, trwałych splotów (powierzchnia typu Speed i Control),zoptymalizowanych zarówno dla myszek laserowych jak i optycznych.Co ważne, materiał został zaimpregnowany w taki sposób, że jest odporny na zalanie wodą i innymi płynami. Zamiast wsiąknąć w podłoże, płyn zbiera się w duże krople, niczym rtęć i spływa przy lekkim przechyleniu podkładki. Prócz cieczo odporności, impregnat nadaje również podatność na poślizg ślizgaczy w naszych gryzoniach i "siepaniem" się włókien z czasem używania (mechaceniem powierzchni). Krawędzie podkładki zostały obszyte nicią o solidnej średnicy i tak gęsto, że na pewno nie grozi nam jakiekolwiek strzępienie. Spodnią część maty wykonano z gumy z charakterystycznym, stożkowym wzorem, którego zadaniem jest "wgryźć" się w powierzchnię naszego biurka, stanowiąc stabilną, nienaruszalną powierzchnię roboczą, nawet przy gwałtownych ruchach ręki podczas dynamicznej rozgrywki.Minusy? Może jeden... W miejscu, w którym najczęściej trzymamy nasz nadgarstek, najszybciej "wetrzemy" nasz naskórek, pot i ewentualne zabrudzenia dłoni. Na szczęście zaimpregnowana powierzchnia dość łatwo się czyści i jeśli zbytnio jej nie zapuścimy, to będziemy mogli długo cieszyć się jasną aurą na naszym biurku. Podkładkę tą w wersjimożemy zakupić w cenie