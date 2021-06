Google I/O: Android 12, zwiększone bezpieczeństwo i prywatność

Autor: Iza Waleńczyk 0

Na Google I/O 2021 pokazano jak zwykle wiele nowości, przede wszystkim zaś zaprezentowano Androida 12. Nowa wersja oprogramowania mobilnego będzie miała zwiększone bezpieczeństwo i ochronę prywatności. To ogólny trend wśród gigantów technologii i deweloperów aplikacji – mocne stawianie na bezpieczeństwo i prywatność danych użytkowników.



W 2020 Google I/O zostało odwołane z powodu pandemii koronawirusa, ale w tym roku znana konferencja i jedna z najważniejszych imprez w świecie technologii powróciła z przytupem. Ogłoszono na niej m.in. rozwój nowej usługi do pracy zespołowej, Workspace, wzorowanej na 365 od Microsoftu. Pokazano też nowe rozwiązanie w zakresie sztucznej inteligencji – LaMDA, które ma umożliwić płynne i inteligentne rozmowy.



Gwoździem programu była prezentacja Androida 12. Jego główną cechą ma być spora możliwość personalizacji w ramach stylu nazwanego Material You. Będzie można spersonalizować niemal każdą funkcję systemu, a także aplikacje systemowe i inne aplikacje Google. Ponadto, pojawi się ciekawa funkcja umożliwiająca rozpoznawanie muzyki w tle i pokazywanie na ekranie blokady, co to za utwór. Z kolei ekran powiadomień będzie zawierać szybki dostęp do przygotowanych wcześniej na bazie naszego stylu pisania odpowiedzi na wiadomości. Inaczej ma rozświetlać się ekran, zależnie od sposobu wybudzania. System ma działać o 22% wydajniej niż Android 11.







Nowych funkcji i usprawnień będzie oczywiście więcej, ale warto zwrócić uwagę przede wszystkim na poprawę bezpieczeństwa i ochrony prywatności. Pojawi się możliwości szybkiego usunięcia ostatnich 15 minut wyszukiwania w Google z poziomu Konta Google. Będzie można też zabezpieczyć folder hasłem, a oś czasu w Mapach ma częściej przypominać o włączonej historii lokalizacji i pokazywać, jak można ją łatwo wyłączyć. Sprawniej ma działać zarządzanie hasłami. Chrome będzie mógł je importować z innych managerów, a gdy hasło wycieknie, to zaproponuje jego zmianę jednym kliknięciem. Będzie można także zmienić wszystkie hasła jednym kliknięciem. Ponadto Google będzie pokazywać właściwą ikonę, kiedy aplikacja będzie wykorzystywać mikrofon lub aparat naszego smartfonu.



Taka funkcja została już wprowadzona przez Apple’a w najnowszym update do iOS – 14.5. Ostatnia wersja systemu iOS zawiera wiele przydatnych funkcji i usprawnień, m.in. lepiej działający system weryfikacji Face ID, który rozpoznajetakże osobę w maseczce, nowe emotikonki, wsparcie dla kontrolerów PS5 i serii Xbox. Bardzo ważną i budzącą kontrowersją aktualizacją jest App Tracking Transparency. To nazwa Apple’a dla nowej funkcji do ochrony prywatności, która zdaje się być teraz głównym przedmiotem zainteresowania koncernu.



Przed iOS 14.5 deweloperzy mogli używać wielu narzędzi by śledzić dane użytkownika z poziomu aplikacji, a w rezultacie marketingowcy mogli dopasować reklamę do profilu użytkownika, wykorzystujące te dane i inne informacje z sieci do lepszego targetowania.Deweloperzy mogli korzystać z systemu kontrolowanego przez Apple’a zwanego IDFA, Identified for Advertisers lub narzędzi od strony trzeciej by zbierać dane o użytkownikach.Już wcześniej użytkownicy mogli wyłączyć śledzenie na podstawie IDFA, ale teraz ten wybór będzie bardzo jasno pokazany.



Deweloperzy muszą dać użytkownikowi wybór –przy aktualizacji do iOS’a 14.5 każda firma, która chce śledzić dane użytkowników poprzez różne strony i aplikacje, musi poprosić o zgodę z pomocą standardowego pop-up powiadomienia przygotowanego przez Apple’a. Jeśli użytkownik się zgodzi, wszystko pozostaje bez zmian, jeśli nie, to deweloper nie będzie mógł korzystać z IDFA oraz innych, własnych systemów do śledzenia aktywności użytkownika.



Działania Google’a i Apple’a pokazują, jak ważne jest ostatnio bezpieczeństwo mobilne i aplikacji oraz ochrona prywatności użytkowników smartfonów. Aplikacja, by była bezpieczna, powinna zapewniać weryfikację użytkownika, autoryzację dostępu tylko dla użytkowników zweryfikowanych, szyfrowanie danych, śledzenie logowania, co pozwoli wykryć nietypowe akcje. Aplikacje powinny też być na bieżąco testowane pod kątem bezpieczeństwa.



Na rynku jest już kilka rodzajów aplikacji, które są bardzo bezpieczne i mogą służyć jako wzór. Nie można mieć żadnych zastrzeżeń do aplikacji bankowych, które są silnie zabezpieczone, używają szyfrowania danych, chronią przed nieautoryzowanymi operacjami i oferują złożone systemy logowania i autoryzacji transakcji oparte na kodzie PIN, biometrii, automatycznym wylogowaniu po kilku minutach nieaktywności czy podwójnej autoryzacji każdej operacji.



Dobre radzą sobie z kwestią bezpieczeństwa także deweloperzy aplikacji do komunikacji jak Uber, Lyft oraz legalne kasyna online oferujące bezpieczne aplikacje mobilne dla graczy. Można w nich liczyć na weryfikację użytkownika, autoryzację dostępu czy śledzenie logowania z nietypowych przeglądarek i miejsc. Ponadto, dane są szyfrowane, a płatności procesowane z użyciem rzetelnych i bezpiecznych metod.