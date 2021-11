Hybrydowy tryb życia i pracy a wybór laptopa...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Strona 1 - Hybrydowy tryb życia i pracy...

Dziś chcemy Wam przekazać, jak AMD widzi wpływ hybrydowego trybu życia i pracy, które stawia większe wymagania przed laptopami, niż kiedykolwiek wcześniej. Oto krótki felieton, przygotowany przez tego producenta procesorów CPU i układów graficznych GPU:



Cokolwiek się teraz wydarzy, nowa normalność jest oficjalnie hybrydowa, co przekłada się na kryteria wyboru użytkowników. Mobilność, która kiedyś była „przydatna”, teraz jest podstawowa. I w miarę jak użytkownicy przemieszczają się pomiędzy biurem, domem i wszystkim miejscami pomiędzy, czas pracy laptopa na baterii jest ważniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Im sprzęt oferuje lepszą efektywność energetyczną, tym lepiej żyje się i pracuje użytkownikowi, który może dłużej pozostać w łączności ze światem, skupiać się na swoich sprawach czy zwyczajnie nie interesować się poszukiwaniem gniazdka elektrycznego.



Te zmiany są powodowane nie tylko potrzebą zachowania mobilności, ale także tym, jak zmieniły się narzędzia i aplikacje, z których korzystamy. Wideo-komunikacja, która kiedyś pozostawała w wielu obszarach wyłącznie sporadyczna, dziś jest jednym z podstawowych form kontaktu, a to tylko jeden z przykładów oprogramowania, które ma wyższe wymagania wobec sprzętu. I niezależnie czy to praca na nocną zmianę, czy przestawienie się w całości na wideo-konferencyjny styl życia, czy też sposób korzystania ze sprzętu stał się znacznie bardziej wielozadaniowy, ludzie i firmy zdali sobie sprawę, że naprawdę rozsądne rozwiązanie nie może wystarczać tylko tu i teraz, ale musi mieć zapas uwzględniający to, co może stać się konieczne w bliskiej przyszłości. Zarówno nowy program, jak i kolejna zmiana w sposobie korzystania z laptopa, oznacza, że wydajność i czas pracy na baterii nie mogą być tylko „na styk”.





Ponadto oczekiwania względem nowego sprzętu też są dziś dużo wyższe, co stanowi kolejne wyzwanie wobec czasu pracy na baterii. Użytkownicy coraz częściej są zainteresowani korzystaniem z energochłonnych, jasnych ekranów (np. OLED), podświetlenia klawiatury, czy wymagających aplikacji przy szeregu innych działających w tle i nie wyobrażają sobie rezygnacji z tego, skoro takie mają przyzwyczajenia. Tymczasem urządzenia stają się coraz lżejsze i smuklejsze, co przecież stawia coraz większe wyzwania przed inżynierami, którzy mają do spełnienia także coraz wyższe wymagania w zakresie wydajności i długości działania z dala od gniazdka elektrycznego. Ponadto sprzęt powinien móc działać przez całą długą podróż, jak i możliwie wydajnie, gdy się go podłączy w domu do prądu. Najlepiej tak, aby użytkownik nie musiał się nad tym zastanawiać... albo udostępniał kontrolę tym, którzy tego potrzebują.Te wszystkie oczekiwania, które na pierwszy rzut oka mogą się też nawzajem wykluczać, są tym, z czym mierzą się firmy, które konstruują laptopy oraz podzespoły do nich. Wzrost wydajności i efektywności towarzyszyć musi zatem także inteligentna forma sterowania i dostosowywania się do trybu korzystania z laptopa. Inżynierowie szukają zatem nowych możliwości, aby spełnić te wymagania, a rynek laptopów przeżywa ostatnio znakomity rozwój patrząc na to, jak wiele rodzajów urządzeń się pojawia, i jak wielu producentów potrafi często zaoferować unikalne rozwiązania w oparciu o możliwości zainstalowanych wewnątrz technologii.Wśród czynników, które ten rozwój napędzają, jest postęp w dziedzinie procesorów, które wobec zwiększonej konkurencji dały możliwości, jakich nawet modele sprzed 2 lat jeszcze nie były w stanie zaoferować. Z jednej strony skalowanie budżetami energetycznymi pozwala producentom dostosowywać wydajność idealnie do obranej formy laptopa, a z drugiej smukłe laptopy dla graczy czy mobilne stacje robocze są właśnie tym, co powstało na gruncie skokowego wzrostu wydajności w przeliczeniu na 1 Wat. To wszystko ma także przełożenie na doświadczenie użytkownika, który kupując dziś sprzęt może liczyć na dużo bardziej responsywne działanie niż to, co było typowe dla maszyn sprzed tych 24 miesięcy.Niezależne testy potwierdzają, że ta zmiana jakościowa zaczęła się od procesorów z serii AMD Ryzen 4000 i 4000 PRO na bazie architektury „Zen 2”, a trend umocniły tegoroczne AMD Ryzen 5000 i 5000 PRO skonstruowane w oparciu o „Zen 3”. I nadal są to procesory, które w ocenie ekspertów wiodą prym w dziedzinie efektywności energetycznej i czasu działania na baterii. Czynników, które o tym decydują jest co najmniej kilka:Podstawowym jest na pewno architektura, która pozwala procesorowi wyłączać niepotrzebne części układu i natychmiast je ponownie włączać, gdy są potrzebne. Stosowany też od prawie 2 lat proces 7 nm ogranicza zużycie energii w porównaniu do litografii o mniejszej dokładności, czyli wyższej liczbie nanometrów.Drugim czynnikiem jest też integracja zarządzania mocą w systemie operacyjnym, aby użytkownik uzyskiwał realną korzyść przy przestawianiu trybu zasilania na oszczędzenie energii czy najwyższą wydajność. Dzięki takiej kontroli sprzęt daje poczucie działania w przewidywalny sposób, a przy tym daje większe możliwości w zależności od potrzeb użytkownika. Jednocześnie uwzględnia to też sytuacje, gdy trudno jest zdefiniować potrzeby w warunkach właśnie np. hybrydowej pracy. Procesor AMD na bieżąco analizuje obciążenie i działanie, aby aplikacja otrzymywała maksimum mocy w zakresie wykorzystywanych jednostek, gdy pozostałe mogą pozostawać uśpione.Ta inżyniera AMD wywodzi się też wprost z określonych założeń, które bazują z jednej strony na wewnętrznych testach koncentrujących się na realnych aplikacjach i realnych scenariuszach użycia, a z drugiej na obranym kierunku rozwoju technologii w firmie. AMD otwarcie przedstawia założenia dla swoich testów, które są dobierane pod kątem jak najwierniejszego oddania zadań w programach do pracy kreatywnej, biurowej, internetowej czy z wideo. Do tego sama firma ustanawia sobie cele takie, jak 25x20, które determinują kierunek rozwoju. Cel ten zakładał 25-krotne zwiększenie efektywności energetycznej w ciągu 6 lat od 2014 do 2020 roku. I udało się go spełnić z nawiązką.Można zatem uznać, że obecne możliwości procesorów takich jak AMD Ryzen 5000 i 5000 PRO są wynikiem wyzwań, jakie firma postawiła sobie już kilka lat temu. I dziś decydenci w przedsiębiorstwach, którzy potrzebują jak najszybciej zmniejszyć rozdźwięk między możliwościami własnego sprzętu a oczekiwaniami pracowników, mogą śmiało korzystać zarówno na znacznie lepszym sprzęcie, jak i na dużo większej liczbie opcji do wyboru.