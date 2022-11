Autor: Alicja Banaś 0

Strona 1 - Turnieje e-sportowe

Jak przygotować turniej e-sportowy?



Turnieje e-sportowe na żywo pozostają świetnym sposobem na rozrywkę. Nawet podczas niewielkiego eventu warto pomyśleć o szczegółach technicznych. W tym tekście dajemy kilka wskazówek początkującym organizatorom.



E-sporty biją rekordy popularności. Składa się na to wiele czynników. Pokolenia Millenialsów i młodsze traktują rozgrywki na wirtualnych arenach jak pełnoprawne dyscypliny sportowe. W Polsce rywalizacje e-sportowe cieszą się ogromną popularnością. Transmisje z Intel Extreme Masters przyciągają milionową publiczność nad Wisłą – to więcej, niż ogląda mecze hokeja, piłki ręcznej czy siatkówki. Znajduje to odzwierciedlenie w ofertach bukmacherskich. Już nie tylko najwięksi operatorzy posiadają w ofertach zakłady bukmacherskie na e-sport. Dziś każdy polski legalny bukmacher ma mnóstwo rynków na mainstreamowe i niszowe wydarzenia. Nic dziwnego, że coraz więcej osób myśli o organizacji własnego wydarzenia.



Od czego zacząć organizację turnieju e-sportowego?



Oczywiste jest, że organizacja turnieju e-sportowego opiera się na wydajnych maszynach. Mocny procesor w połączeniu z dobrą grafiką i dużą ilością pamięci RAM to niezbędne warunki, aby rozgrywka przebiegała sprawnie i bez zwisów.



W pierwszej kolejności powinniśmy skoncentrować się na poszukiwaniach jednostek z procesorami o wyższym taktowaniu – ten szczegół ma kluczowe znaczenie i jest istotniejszy niż liczba rdzeni. Aby uruchamiać gry w rozdzielczości 4K, będziemy potrzebowali ponad 8 GB pamięci VRAM na karcie graficznej i co najmniej 24-calowego monitora z trzycyfrową częstotliwością odświeżania. Jeśli chodzi o urządzenia peryferyjne, standardem w gamingu są dziś specjalistyczne klawiatury gamingowe. Genesis, Logitech, HyperX, Corsair czy Razer to marki, które posiadają w swoich ofertach zarówno profesjonalne klawiatury, jak i uniwersalne myszki gamingowe. Do odbioru dźwięku przydadzą się również zestawy słuchawkowe z mikrofonami.



Teraz kolej na meble: turnieje esportowe ciągną się godzinami – nie chcemy chyba, aby uczestnicy narzekali na niewygodę czy bóle kręgosłupa. Szukajmy foteli o wysokiej ergonomii z możliwością regulacji, tak aby każdy zawodnik mógł ustawiać swoje podłokietniki, podparcie dla odcinka lędźwiowego kręgosłupa i poduszki na szyję według własnego uznania. Nawet tańsze krzesło gamingowe będzie lepsze niż sprzęt do użytku biurowego – DXRacer lub Respawn to marki, które produkują sprzęt na każdą kieszeń.



Reszta sprzętu jest opcjonalna i zależy od dodatkowych aktywności, które planujemy podczas turnieju. Przydadzą się duże ekrany LED, gdzie będziemy mogli wyświetlić logo sponsora. Publiczność będzie mogła również oglądać mecze w czasie rzeczywistym. Do obserwacji gry i obsługi transmisji niezbędne będą dodatkowe komputery. Warto również zainstalować indywidualne kamery internetowe dla graczy, aby publiczność mogła śledzić ich emocje podczas rozgrywki.



Oprogramowanie



Podobnie jak w przypadku turniejów e-sportowych online, również LAN-eventy na żywo wymagają całego mnóstwa oprogramowania, aby wydarzenie przebiegało sprawnie i bez zakłóceń. Zacznijmy od programów, które pomagają zarządzać wszystkimi komputerami do gier. Platforma SENET jest świetnym tego przykładem. Tego typu platformy zarządzające oferują automatyzację wielu procesów, dzięki czemu gospodarze mogą poświęcić więcej uwagi innym aspektom wydarzenia.



Inne oprogramowanie przydatne podczas organizacji turnieju e-sportowego obejmuje generatory drabinek turniejowych. Oczywiście organizatorzy mogą ręcznie narysować tabelę zawodników na tablicy, ale większość programów do zarządzania centrami LAN posiada wbudowaną platformę turniejową. Wystarczy wybrać rodzaj turnieju (knockout, round robin, swiss itp.), liczbę uczestników, ich pseudonimy i gotowe!



Gdy zechcemy strumieniować całe wydarzenie, będziemy potrzebowali kolejnego oprogramowania. OBS, czyli Open Broadcaster Software, to darmowe narzędzie dostępne dla każdego, kto chce umieścić swój przekaz wideo w sieci. Rzecz w tym, że zwykłe nagrania ekranów zawodników są zbyt ciężkie, by bezstratnie wysyłać je przez Internet – zaledwie 3 minuty rozgrywki mogą zająć nawet 600 MB pamięci. OBS kompresuje obraz, optymalizując go pod kątem platform streamingowych, takich jak Twitch.