Strona 1 - Kasyno na żywo – o co w tym chodzi?

Kasyna online na żywo istnieją już od kilku lat, a czołowe firmy zajmujące się oprogramowaniem kasynowym, takie jak Playtech i Microgaming, są pierwszymi użytkownikami i produkują bardzo dobre „kasyna na żywo”. Jednak w ostatnich latach pojawiło się wielu nowych w branży, którzy koncentrują się wyłącznie na kasynach na żywo. Firmy takie jak Evolution Gaming, HO Gaming, MediaLive i Net Entertainment produkują teraz bardzo dobre alternatywy, a na podstawie mojej aktualnej analizy rynku kasyn na żywo można powiedzieć, że obecnym liderem na rynku jest Playtech, a tuż za nim Evolution.

Z jednym lub dwoma małymi wyjątkami, wszyscy dostawcy kasyn na żywo oferują blackjacka, ruletkę i bakarata. Kilka z nich oferuje Casino Holdem, a jedna lub dwie gry kasynowe Sic Bo, Majhong i Dragon Tiger.

Możesz się zastanawiać, o co w tym wszystkim chodzi, czym jest kasyno na żywo online i czym różni się od gier z oprogramowaniem RNG (Random Number Generator) i dlaczego jedno rozwiązanie firmy produkującej oprogramowanie kasyna na żywo różni się od drugiego. Cóż, jeśli tak jest, jesteś we właściwym miejscu, ponieważ ten artykuł zawiera krótkie podsumowanie, więc miejmy nadzieję, że uzyskasz lepsze zrozumienie, które pomoże Ci podjąć świadomą decyzję o tym, które ze wszystkich kasyn online jest najlepsze do gry na żywo gra krupiera.



A więc?



Każda firma oferująca oprogramowanie kasyna na żywo dokonała znacznych inwestycji finansowych, aby móc oferować gry kasynowe na żywo. Wszyscy bez wyjątku stworzyli własne studia zajmujące się handlem na żywo, które znajdują się w różnych regionach na całym świecie, od Malty po Łotwę po Filipiny, Kanadę i Gibraltar, i wiele więcej, to tylko przykład. Każde studio dealerskie oferuje możliwość strumieniowego przesyłania gier w czasie rzeczywistym przez Internet. Prawdziwych dealer’ów lub krupierów używa się do rozdawania kart lub kręcenia kołem ruletki, zwykle w trybie 24 x7.

To, co wyróżnia dostawców oprogramowania, to posiadane przez nich gry i zasady, które do nich stosują. Chociaż cel gry w blackjacka jest taki sam we wszystkich rozwiązaniach, cechy lub zasady gry przyjęte w każdym rozwiązaniu mogą być i są różne. Małe różnice mają wpływ na przewagę kasyna, dlatego warto zapoznać się z „Zasadami” przy wyborze kasyna do gry.



Jakie gry znajdziemy tam najczęściej?



Ruletka jest dość standardowa dla wszystkich dostawców, jedyne różnice, o których należy pamiętać, to możliwość obstawiania zakładów francuskich, a niektórzy zwracają zakład (częściowy), jeśli trafisz zero, a postawiłeś zakład równy. Wszystkie firmy programistyczne oferują Europejską Ruletkę (Single Zero).

Bakarat jest bardzo popularny, a między różnymi rozwiązaniami można zauważyć pewne subtelne różnice, w niektórych oferowane są zakłady dodatkowe. Zasadniczo wszystkie oferują Punto Banco (Baccarat Ameryki Północnej).

Casino Holdem to kolejna popularna gra oferowana w coraz większej liczbie kasyn na żywo. W tym miejscu grasz w pokera przeciwko krupierowi. Dostajesz dwie karty i obstawiasz, czy pokona krupiera przed rozdaniem wspólnych kart. Jest to jedna z niewielu gier, w których używa się jednej talii 52 kart. Blackjack i Baccarat są zwykle rozgrywane przy użyciu 6-8 talii. Natomiast Sic Bo, Majhong i Dragon Tiger to bardzo popularne gry skierowane na rynek azjatycki.



Korzyści z grania na żywo z dealerem



Chyba najfajniesze w kasynach na żywo jest to, że nie grasz przeciwko komputerowi. To jest tak bliskie graniu w prawdziwym kasynie, jak to tylko możliwe, bez faktycznego bycia tam. Prawdziwe karty rozdawane są przez prawdziwych krupierów. Koła Ruletki są obracane przez prawdziwych krupierów. Nie ma więc generatorów liczb losowych ani programów, których można by użyć do manipulowania wynikiem rozdania lub zakręcenia ruletki. Z tego powodu gracze przenoszą się do kasyn online na żywo, aby grać w gry kasynowe na żywo, a trend rośnie.



Podsumowanie



Gry kasynowe na żywo to coś między grą online a grą naziemną. Tego typu gry internetowe są bardziej autentyczne niż ich odpowiedniki generowane komputerowo. Wspomnieliśmy o wielu powodach, dla których gry kasynowe na żywo dominują w branży. Deweloperzy i dostawcy gier wykorzystują ewolucję technologii komunikacyjnej, aby przenieść kasyno na kanapę. Dopóki dana osoba ma połączenie z Internetem, może przyłączyć się do zabawy. Oczywiście wszystko w granicach zdrowego rozsądku.