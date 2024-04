Natec dla Laptopów - WALLAROO 2 i CAMEL PRO

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Laptopy i duże tablety przyjęły się u nas mocno, w znaczącym stopniu wypierając nawet stacjonarne komputery PC. Zajmują w domu mało miejsca, pobierają mniej energii elektrycznej, a nawet w miarę potrzeby, możemy je zabrać ze sobą w podróż. Są jednak ludzie (jak ja), którzy nie wyobrażają sobie stałej pracy i rozrywki na notebooku, więc w domu mają spore biurko z monitorem i stojącego na nim lub przy nim PeCeta, a mobilnego lapka używają zgodnie z przeznaczeniem, czyli wybierając się z nim do pracy lub na wyjazdy. A skoro się z nim poruszamy, to warto zaopatrzyć się w odpowiednią dla niego torbę lub bezpieczny plecak.



Rynek tego typu akcesoriów jest ogromny od modeli kosztujących około 50 złotych do stylowej "biżuterii" wartej kilkanaście stówek. Niestety dla wielu kupujących już sam zakup laptopa jest sporym wydatkiem, więc inwestowanie większych pieniędzy w torbę, jest już dość bolesny. Czy zatem możemy kupić coś niedrogiego, ale mającego jakieś walory estetyczne i spełniające normy bezpieczeństwa dla naszego mobilnego komputera? Marka Natec daje nam dość szeroki wybór artykułów, spełniający te wymogi. Ciekawym wyborem może być model WALLAROO 2, który prócz samej torby transportowej, daje nam w zestawie jeszcze mysz bezprzewodową z łącznością radiową.





WALLAROO 2 wykonano z zewnątrz ze sztucznego, dość wytrzymałego materiału o nazwie Poliester 300D. Prócz wytrzymałości, można go łatwo czyścić i zachowuje dość dużą odporność na zamoczenie, a dokładnie mam na myśli jakieś lekkie i średnie opady deszczu. Przy ulewie już lepiej zabezpieczyć torbę przed nadmiarem wody. W środku mamy jedną, dużą komorę na laptopa klasy 15.6-cala, wypełnionej elastycznym materiałem stanowiącym zabezpieczenie przed lekkim uderzeniem, obszytym delikatną wyściółką przypominającą trochę ciemną satynę. Na akcesoria do laptopa, jak dedykowaną mysz, zasilacz i jakieś drobiazgi, przewidziano frontową kieszeń, zamykaną na zamek błyskawiczny.Takie rozwiązanie sprawdzi się w większości przypadków, ale kłopoty pojawią się, kiedy do zestawu dołożymy na przykład słuchawki. Frontowa kieszeń robi się wtedy za mała, więc musimy je upchnąć w przestrzeni komputera, a to już może skutkować zagrożeniem dla matrycy (przez przypadkowy, punktowy nacisk) lub ocieraniem się kadłubka z nausznikami słuchawek.Ja często podróżuję do pracy z laptopem, więc dla mnie jest bardzo ważne jego "bezpieczeństwo" w transporcie, dlatego od niemal trzech lat używam torby HAMA Terra, zaopatrzonej w trzy wewnętrzne komory, przedzielone gąbkowymi wkładami rozkładającymi nacisk akcesoriów na większe powierzchnie. No ale takie rozwiązanie jest już sporo droższe, bo Terra jest dwukrotnie droższa opd modelu Natec’a i nie ma bezprzewodowej myszy w zestawie :)