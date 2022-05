PALIT - GPU dla twórców kreatywnych...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Słowem wstępu

Dziś mamy dla Was materiał nadesłany przez firmę PALIT, będącą od wielu lat partnerem koncernu NVIDIA, skierowany do użytkowników interesującym się renderowaniem i wszelką grafiką komputerową. Artykuł ten można by powiedzieć, należy do grupy z "lokowaniem produktu", ale nie pobieramy za jego zamieszczenie żadnych profitów. To po prostu inwestycja w dobre kontakty z przedstawicielami PR Palit'a (i siostrzanej marki Gaiward), co może kiedyś zaowocować kolejnymi, ciekawymi materiałami i testami na naszych łamach. Zapraszam...







Nowoczesne narzędzia w pracy architekta

Odkąd architekci, lata temu, przeszli na rozwiązania cyfrowe w swojej pracy znacznie zwiększyły się możliwości dotyczące wizualizacji wykonywanych projektów i wraz z rozwojem technik obrazowania cyfrowego wciąż się one zwiększają. Obecnie dobre „wizki” to podstawa pracy z klientem, aby mógł on zobaczyć planowany efekt finalny jeszcze na etapie prac projektowych. I tutaj z pomocą przychodzą komputery wyposażone w wydajne karty graficzne, które akcelerują kluczowe aplikacje wykorzystywane do przedstawiania graficznego projektów architektonicznych.





Dzięki technologii obrazowania 3D i technologii VR nawet osoby bez znajomości podstaw architektury czy umiejętności czytania rysunków technicznych mogą zobaczyć jak realizowany projekt będzie wyglądał i to zobaczyć na bardzo realistycznym poziomie. Dla stworzenia tak efektownych wizualizacji architekci potrzebują odpowiedniego oprogramowania i wysokiej jakości sprzętu. Jego istotnym elementem są karty graficzne.Zakup odpowiedniego modelu do prac związanych z renderowaniem architektonicznym nie jest prostym zadaniem. Nawet jeśli znajdziesz odpowiednią, która w teorii ma dobrą wydajność np. w grach, nadal nie oznacza to, że będzie ona dobra do pracy architekta. Tworzenie kreatywnych i wymagających projektów nie może być obarczone frustracją, która wynika z powolnego działania sprzętu. Nie ma nic bardziej uciążliwego od wolnego renderowania się projektu, czy też błędów wynikających ze zbyt małej mocy obliczeniowej stacji roboczej. Technologia ma nas wspierać, a nie ograniczać. Komputer dla architekta musi być wysoce zoptymalizowany pod wykorzystywane w jego pracy aplikacje, a inwestycja w sprzęt gwarantować oszczędność czasu, nerwów i pieniędzy.Oprogramowanie służące do wizualizacji projektów architektonicznych można rozdzielić na dwa segmenty – renderowanie i modelowanie 3d. To pierwsze odpowiada za generowanie obrazu, a drugie formatuje jego poszczególne obiekty. Każda z tych czynności angażuje w różnym stopniu inne podzespoły komputera. Odpowiednie współgranie CPU i GPU gwarantuje spełnienie naszych wymagań. Najważniejszym aspektem fazy roboczej jest utrzymanie płynności wyświetlanego obrazu. Za uzyskanie odpowiedniej liczby klatek na sekundę (FPS) odpowiada głównie karta graficzna, więc bardzo istotne jest jaki model wybierzemy.Rendering oparty na GPU (ang. graphics processing unit) to nic innego jak proces, który wykorzystuje kartę graficzną oprócz procesora komputera. Dobrze skonfigurowany komputer pozwala uzyskać najlepszy efekt dzięki właściwemu rozdzielaniu dostępnych zasobów, zależnie od wymagań programu jakiego używamy. Co to oznacza w praktyce? Po pierwsze błyskawiczny działanie – statyczne wizualizacje otrzymujemy w sekundy, animacje (nawet w 4K) zajmują kilka minut a nie dni, a nawet są możliwe w czasie rzeczywistym.Po drugie nie potrzeba farmy renderującej, bo do pracy wystarczy własny komputer z dobrze dobraną kartą graficzną. Wreszcie po trzecie, proces odbywa się płynnie i bez przestojów. Modelujemy w programie BIM lub CAD a efekty tych zmian na bieżąco obserwujemy w programie do wizualizacji, gdzie model widać w realistycznym świetle, z wybranymi materiałami.Tworzenie animacji właśnie w ten sposób, na własnym komputerze, bez farmy renderującej i specjalisty arch-vis, to szansa, którą wykorzystuje coraz więcej architektów, zarówno tych prowadzących większe studia, jak i niewielkie, jednoosobowe firmy.Jednym z najlepszych rozwiązań przy takiej pracy jest NVIDIA Studio, czyli specjalnie przygotowane środowisko, które ma zwiększyć wydajność, przyspieszyć pracę i pomóc w pracy z dedykowanymi aplikacjami dla twórców. Jego elementami są między innymi karty graficzne Quadro RTX oraz GeForce RTX w laptopach i komputerach stacjonarnych, które przyspieszają tworzenie treści, a także dedykowane sterowniki Studio, które zapewniają pożądaną wydajność i stabilność pracy aplikacji kreatywnych. Sterowniki Studio są zoptymalizowane do pracy z takimi aplikacjami jak Blender czy Autodesk i wiele innych. Nacisk został położony na użycie autorskiego silnika renderującego OptiX, który z powodzeniem używany jest w BlenderCycles i w renderze GPU Arnold Autodeska. Jednak niezależnie czy w swojej pracy korzystacie z Lumion, Blendera czy Revita czy innych dedykowanych programów efekt będzie naprawdę „wow”.