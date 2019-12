Święta i Nowy Rok w World of Tanks Blitz

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Święta szybko nadchodzą i aby gracze poczuli ich magię zapraszamy do odwiedzenia specjalnego garażu, w którym kryje się moc atrakcji. Weźcie udział w 15 etapowym wyzwaniu i zgarnijcie górę nagród, w tym tę najważniejszą – czołg VK 90.01 (P) poziomu X i specjalny kamuflaż dla tego potwora! Po drodze do nagrody głównej gracze będą mogli odkryć Pz. V/IV, niemiecki czołg średni, specjalną walutę w grze dzięki której potrząsamy tajemniczą śnieżną kulą… Każdego dnia gracze mogą zdobyć trzy skrzynki zawierające dni premium, kredyty, kamuflaże i wiele więcej! Ale to nie wszystko! Aby maksymalnie wykorzystać świąteczny czas zagrajcie w specjalną grę przeglądarkową - https://wotblitz.com/en/new-year-2020/#/.







Znajdź wyjście z 8-bitowego labiryntu, zdobądź 21 skrzyń i innych rzeczy do gry, przejdź wyzwania aby otrzymać świąteczny awatar.



I jeszcze więcej! Każdy gracz otrzyma z okazji Świąt Bożego Narodzenia czołg BT-SV, czołg radziecki III poziomu, miejsce garażu dla niego, unikatowy kamuflaż, 200 020 kredytów i 2 certyfikaty na dzień premium każdy! Wystarczy zalogować się do gry między 23 grudnia a 12 stycznia.



Więcej informacji o świątecznych atrakcjach w World of Tanks Blitz dostępnych jest na oficjalnej stronie gry - https://wotblitz.com/en/#/.

















Źródło: Info Prasowe / Wargaming