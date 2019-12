HAMMER Energy z sieci T-Mobile zyskuje VoLTE i VoWiFi

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Użytkownicy HAMMERA Energy zakupionego w sieci T-Mobile zyskują VoLTE (Voice over LTE) oraz VoWiFi (Voice over WiFi). Usługa z technologią pozwalającą realizować rozmowy w najwyższej jakości oraz przy użyciu bezprzewodowej, dowolnej dostępnej sieci WiFi w Polsce i za granicą, to dodatkowa korzyść dla posiadaczy “pancerniaków”. Radzimy jak wyposażyć swojego HAMMERA w nowe funkcje. Energy to pierwszy smartfon marki HAMMER w ofercie T-Mobile, a wzmocnione modele polskiego producenta są dostępne w tej sieci już od 2 lat. Współpraca mPTech z różowym operatorem rozwinęła się na tyle, że dziś w jego portfolio są dostępne aż 4 różne urządzenia HAMMER.







Ku uciesze Klientów, przyszedł czas na kolejny krok, którym jest właśnie uruchomienie VoLTE i VoWiFi na HAMMERZE Energy. Usługa w przyszłości ma też zostać uruchomiona dla posiadaczy Energy 18x9 i innych modeli.



Jak zyskać VoWiFi i VoLTE w Energy?

Z powodów technicznych nie ma możliwości uruchomienia nowych funkcji poprzez aktualizację OTA. Dlatego nowe możliwości płynące z VoLTE i VoWiFi w modelu Energy można zyskać na jeden z dwóch sposobów. W skrócie:



A. Klient może skontaktować się z serwisem producenta smartfona (mPTech) pod numerem telefonu 71 71 77 400 lub za pomocą formularza internetowego na www.serwis-myphone.pl/. W efekcie serwis zamówi kuriera, który odbierze przesyłkę w dogodnym dla nas miejscu i czasie. Cała usługa odbywa się bezpłatnie i w wariancie door-to-door.



B. Użytkownik HAMMERA Energy może skontaktować się ze sprzedawcą (T-Mobile) i wykonać tę operację (jak w pkt. „A”) za jego pośrednictwem.



WAŻNE: przekazany model każdorazowo otrzymuje nowy soft, z tego względu przed oddaniem urządzenia należy wykonać backup danych i kontaktów. Smartfon, jak zapowiada producent, wróci do Klienta najpóźniej do 4 dni roboczych. mPTech, aby wynagrodzić Klientom czas oczekiwania, przekaże każdemu dedykowane szkło hartowane w prezencie.



Co daje VoWiFi i VoLTE?

Przypomnijmy, jakie korzyści płyną z uruchomienia VoWiFi i VoLTE na swoim smartfonie. Usługi te pozwalają użytkownikom na prowadzenie rozmów, odpowiednio za pomocą sieci Wi-Fi lub LTE. Pierwsza usługa - VoWiFi pozwala na wykonywanie połączeń telefonicznych nawet bez zasięgu sieci komórkowej – wystarczy do tego połączenie internetowe Wi-Fi. Dotyczy to również wysyłania i odbierania wiadomości SMS i MMS. Jest to bardzo przydatna usługa, szczególnie jeżeli przebywamy w miejscu bez zasięgu, albo za granicą. Przykładowo - jeżeli nie mamy zasięgu sieci komórkowej, ale dostęp do Wi-Fi z routera będąc np. w samolocie lub nawet przydomowej piwnicy - to dzięki tej usłudze będziemy w stanie zatelefonować. VoLTE z kolei jest usługą krajową i dzięki niej połączenia są nawiązywane szybciej, a dzięki większej przepustowości sieci LTE mają też lepszą jakość dźwięku. Pozwala to też na niższe zużycie energii, co ma przełożyć się na dłuższy czas pracy urządzenia na jednym ładowaniu. VoWiFi i VoLTE na raz pozwala na handover, czyli płynne przełączanie się między tymi sieciami.



Pełną listę dostępnych modeli, informacje jak uruchomić technologie na telefonie, a także listę najważniejszych Q&A dot. wspomnianych technologii można znaleźć na dedykowanej stronie http://www.t-mobile.pl/pl/volte-i-vowifi.













Źródło: Info Prasowe / MyPhone