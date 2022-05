Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma AMD udostępniła właśnie sterownik AMD Software Adrenaline Edition 22.5.2, który oferuje szereg ulepszeń i optymalizacji, jak wyższa wydajność w grach DirectX 11 na kartach graficznych AMD Radeon RX 6000 – nawet 8% więcej FPS w porównaniu do poprzedniej wersji przy wykorzystaniu karty AMD Radeon RX 6950 XT, optymalizacje AMD Smart Access Memory – nawet 6-10% wzrostu wydajności w grze Death Stranding w rozdzielczości 1440p i 6-24% wzrostu w Watch Dogs: Legion przy wykorzystaniu kart AMD Radeon RX 6950 XT, 6750 XT i 6650 XT, rozszerzona funkcjonalność Radeon Super Resolution – funkcja od teraz jest kompatybilna z procesorami Ryzen 6000 ze zintegrowanym układem graficznymi Radeon oraz otrzymała suwak, który pozwala dostosować efekt wyostrzania do preferencji użytkownika.







Dodatkowo otrzymamy:

- AMD Privacy View – to unikalna funkcja napędzana przez Eyeware monitorująca ruch oczu i odkrywająca tylko ten obszar na ekranie, na który patrzą, i przyciemniająca pozostały. Dzięki temu można ukryć przed niepowołanym wzrokiem prywatne i wrażliwe informacje.

- Obsługę gry Sniper Elite 5 i aktualizację dodającą raytracing do gry Hitman 3.

- Dodatkowe rozszerzenia Vulkan API.



Więcej o sterowniku znajdziecie TUTAJ.











Źródło: Info Prasowe / AMD