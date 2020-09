CORSAIR - stacja dokująca Thunderbolt 3 TBT100

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

CORSAIR wprowadził do sprzedaży pierwszą w historii firmy stację dokującą Thunderbolt 3 – TBT100. Premierowy produkt, odznaczający się stylowym wzornictwem, aluminiową konstrukcją, łatwością obsługi i inteligentnym zasilaniem, daje możliwość korzystania z portu Thunderbolt 3 za pośrednictwem szerokiego wachlarza portów i złączy, co czyni go centralnym elementem stacji roboczej dla wielu użytkowników systemów Windows i MacOS. Dzięki atrakcyjnej i smukłej obudowie z aluminium TBT100 idealnie komponuje się z każdym miejscem pracy, także tym, które oferuje niewiele powierzchni roboczej na biurku. W tym małym urządzeniu drzemią duże możliwości, takie jak przepustowość 40 Gbps i moc zasilania portu Thunderbolt 3, pozwalające na podłączenie do TBT100 wielu urządzeń jednocześnie.







Dwa szybkie porty USB Typ-C o przepustowości 10 Gbps i dwa porty USB 5 Gbps umożliwiają jednoczesne przesyłanie danych i pełne zasilanie do czterech urządzeń USB. TBT100 zawiera także dwa porty HDMI 2.0 do dwóch monitorów działających z jakością 4K HDR z częstotliwością odświeżania 60 Hz, a także zintegrowane gniazdo wejścia i wyjścia 3.5 mm do dźwięku. Gigabitowy port Ethernet łączy z siecią lokalną z oszałamiającą szybkością, a wbudowany czytnik kart SD UHS-II umożliwia wygodny dostęp do pamięci przenośnej. Ponadto, produkt Korsarzy został wyposażony w gniazdo linki zabezpieczającej Kensington dla ochrony przed pożyczeniem urządzenia przez zazdrosnych współpracowników.



Technologia Smart Charging sprawia, że TBT100 efektywnie dostarcza zasilanie tylko wtedy, gdy jest potrzebne bez jakiejkolwiek ingerencji ze strony użytkownika. Maksymalna moc zasilania przez stację TBT100 wynosi 85 W. Z wartości tej 30 W otrzymują cztery porty USB, a reszta jest wykorzystywana do ładowania laptopa czy MacBooka. Stacja TBT100 to udane połączenie prostoty i wszechstronności w stylowym opakowaniu, które doskonale wpasuje się w wystrój każdego stanowiska zarówno w pracy, jak i w domu. Łatwość podłączenia do każdego komputera z systemem macOS i Windows sprawia, że port Thunderbolt 3 masz w zasięgu kabla.



Stacja dokująca Thunderbolt 4 CORSAIR TBT100 jest już dostępna w sprzedaży w europejskim sklepie internetowym firmy CORSAIR. Do Polski premierowe produkty trafią do najpopularniejszych sklepów ze sprzętem komputerowym najpóźniej do końca października br. Sugerowana cena detaliczna to 299.90 Euro. Sprzęt kalifornijskiego producenta jest objęty dwuletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.























Źródło: Info Prasowe / Corsair